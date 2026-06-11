AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı, “Mahallede GenciZ” programı çerçevesinde Kınık’ta gençlik buluşması düzenledi. Programda gençlerle buluşan yöneticiler, güncel konular üzerine değerlendirmeler gerçekleştirirken gençlerin görüş ve önerilerini dinlediler.

Gençlik teşkilatıyla buluşuldu!

Düzenlenen programa AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli başkanlık eden isim oldu. Buluşmaya ayrıca Onur Alimoğlu ile Cihan Tanberk de katılım gösterdi.

Güncel konular üzerinde duruldu!

AK Parti İzmir Gençlik Kolları'nın yapmış olduğu paylaşımda, gençlerin enerjisi ve heyecanına ortak olunduğu belirtilerek gençlerin görüşlerinin önemine dikkat çekildi.

“Fikirleri bizim için değerli”

Programda gençlerin aktif katılım göstermesinin memnuniyet verici olduğu ifade edilirken, gençlik buluşmalarının farklı ilçelerde de devam edeceği ifade edildi.