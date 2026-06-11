SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ege Üniversitesi Hastanesindeki 3 milyar 100 milyon liralık döner sermaye ve ihale yolsuzluğu iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanma aşamasına geldi. Aralarında eski Başhekim Prof. Dr. Devrim Bozkurt, eski Başmüdür Ömer Özcoşar, AK Parti Kemalpaşa İlçe Yöneticisi Yavuz Yılmaz ve hastanede temizlik kadrosundan sigortalı gösterilen bir milletvekilinin danışmanı olduğu ortaya çıkan Recai Deniz’in de bulunduğu şüphelilerin bu gece yarısı sorgularının biteceği, sabah saatlerinde yapılacak sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Bazı Şüpheliler 'Etkin Pişmanlık' Hükümlerinden Yararlandı

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde önceki gece saatlerinde başlayan çapraz sorgularda önemli gelişmeler yaşandı. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takip verileri ile dijital materyallerden elde edilen yazışmaları delil olarak sunması üzerine, suça karıştığı iddia edilen bazı şüphelilerin suçlamaları kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri bilgisine ulaştı.

Operasyon Genişleyebilir

Resmi ihaleler ile doğrudan temin süreçlerine fesat karıştırılması, usulsüzlükler ve haksız menfaat sağlama iddiaları etrafında şekillenen dosyada, etkin pişmanlık yasasından faydalanan şüphelilerin verdikleri itiraf niteliğindeki ifadelerin ardından soruşturmanın seyrinin değişebileceği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, bu ifadeler doğrultusunda operasyonun önümüzdeki günlerde yeni isimleri ve firmaları da kapsayacak şekilde genişleyebileceği kamuoyunda konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Gözaltındaki 44 şüphelinin emniyetteki son işlemleri devam ederken, firari durumda olan 1 kişinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin yarın sabah erken saatlerde İzmir Adliyesine çıkarılması bekleniyor.