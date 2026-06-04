Son Mühür- Küresel piyasalarda tansiyonun yeniden yükseldiği süreçte BIST 100 endeksi kayıpların önde olduğu bir güne tanık oldu.

Toplam işlem hacminin 194.8 milyar lira olduğu günü yüzde 1.65 değer kaybı ve 13.965 puanla kapatan Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi 1.83, holding endeksi ise yüzde 1.41 düşüş yaşadı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.69'luk yükselişle 14.061 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda endişe var...



Küresel piyasalarda ABD-İran merkezli jeopolitik gerginliklere, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısının da eklenmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Asya borsaları günü negatif kapattı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise yüzde 0,4 değer kaybetti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yüzde 1'e varan yükselişe sahne olan ons altın 4.472 dolardan, gram altın 6.610 liradan,

gümüş 73.33 dolardan,

İsrail ve Lübnan arasında ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalındığına yönelik haberle100 doların altına gerileyen Brent Petrol 97.21 dolardan,

ABD'de spot bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) sermaye çıkışlarının etkisiyle, Bitcoin 2 ayın en düşük seviyesi olan 64.101 dolardan alıcı buluyor.

