İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen eski AK Parti milletvekili ve MÜSİAD eski başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SPK daha önce suç duyurusunda bulunmuştu

Süreçte dikkat çeken detaylardan biri ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) daha önce yaptığı başvuru oldu.

SPK, ocak ayında Bayramoğlu hakkında “foreks piyasalarını domine ettiği” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Suçlama: İzinsiz faaliyet ve hesap kullandırma

Soruşturma dosyasına göre Bayramoğlu’na yöneltilen temel suçlama, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine iştirak etmek oldu.

Foreks piyasası iddiası öne çıkıyor

Dosyada yer alan en önemli başlıklardan biri de foreks piyasalarına ilişkin iddialar oldu.