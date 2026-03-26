Orta Doğu'daki gerilim sürmeye devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken ve yaralanırken, üst düzey isimler de hayatlarını kaybetmişti. Süreç ile ilgili olarak peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ederken, bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"İran rejimi kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar. Onlar aptal değil, aslında bir bakıma çok zekiler. Onlar harika müzakereciler. İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor. İran rejimi artık kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor. Bunun bir felaket olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden bizimle konuşuyorlar, aksi takdirde konuşmazlardı." ifadelerini kullandı.

NATO hakkında da konuşan Trump, "25 yıl önce NATO kağıttan bir kaplan dedim, ama daha da önemlisi biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmez dedim ve yardımımıza gelmediler." dedi.