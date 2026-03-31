Son Mühür- İzmir AK Parti teşkilatının emektar isimlerinden, önceki dönem Buca İlçe Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Celal Selik hayatını kaybetti.

Buca teşkilatında yas

AK Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın sevilen isimlerinden Celal Selik, hakkın rahmetine kavuştu. Uzun yıllar teşkilat bünyesinde İlçe Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi kritik görevlerde bulunan Selik'in vefatı, partililer ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Milletvekili Bursalı’dan taziye mesajı

Vefat haberinin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, sosyal medya hesapları üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Bursalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dava ve yol arkadaşımız, önceki dönem Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Celal Selik’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

İlçe Başkanı Sağır: "Teşkilatımızın başı sağ olsun"

Acı haberi teşkilata duyuran AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır ise taziye mesajında "İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un" (Biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz) ayetine yer vererek; "Merhuma Allah'tan rahmet, teşkilatımıza ve tüm yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim," dedi.

Son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Celal Selik’in cenaze programı da belli oldu. Merhumun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Buca Bilal-i Habeşi Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine partinin üst düzey isimlerinin ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

