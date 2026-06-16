AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı, haftalık olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantısını geniş katılımla tamamladı. Toplantıda ilçenin öncelikli ihtiyaçları, saha çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde duruldu.

Çalışmalar masaya yatırıldı!

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir başkanlığında grçekleştirilen toplantıya İlçe Koordinatörü Fatma Altınkılıç, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları da katılım gösterdi. İlçe başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda teşkilatın sahadaki çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde duruldu.

Toplantıda bunların dışında Aliağa’nın mevcut ihtiyaçları, mahallelerden gelen geri dönüşler ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Saha tespitleri üzerinde duruldu!

Teşkilat mensuplarının mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde elde edilen tespitlerin gündeme alındığı toplantıda, vatandaşların beklentileri ve yerel düzeyde çözüm arayan konuların da üzerinde durulduğu ifade edildi. Yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki çalışmaların daha etkin yürütülmesine yönelik önerilerini aktardı.

“Hizmet için çalışmayı sürdüreceğiz”

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, toplantının ardından yaptığı paylaşımda, AK Parti Aliağa Teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını devam ettireceklerini belirtti.