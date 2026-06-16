İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kiraz'da gerçekleştirmiş olduğu ziyaret programı çerçevesinde kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Suludere, Karaburç ve Yukarıburç mahallelerine ziyaret gerçekleştiren Tugay, bölge sakinlerinin talep ve önerilerine kulak vererek yerel ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Kırsal mahallelerde inceleme!

Kiraz programı kapsamında ilçenin farklı noktalarına ziyaret gerçekleştiren Başkan Cemil Tugay, vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak mahallelerin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi edindi. Tugay, İzmir’in merkezinden kırsal bölgelerine kadar tüm ilçelere eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

“Yurttaşımızın sesine kulak veriyoruz”

Kiraz ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Tugay, İzmir’in her noktasına aynı duyarlılıkla hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade etti. İlçelerde düzenlenen saha ziyaretlerinin, vatandaşların taleplerini yerinde tespit etmek açısından önem arz ettiğini belirten Tugay, her yurttaşın görüşünün kendileri için değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

İlçe belediyeleriyle iş birliği!

Başkan Tugay, ziyaret esnasında Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ile de buluştu. Yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapan Tugay, ilçe belediyeleriyle iş birliği çerçevesinde İzmirlilere daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.