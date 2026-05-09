Son Mühür- Hizmet akdi son eren çalışanların işsizlik maaşı beklentisi her zaman mutlu sonla bitmeyebiliyor.

İşten ayrılmanın ardından 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR müdürlüğüne şahsen ya da e-devlet üzerinden yapılabilecek olan işsizlik başvurularının bu yılın ilk üç ayında 500 bin sınırına dayandığı ortaya çıktı.

Her 100 kişiden 45'i...

Kendisini siyasal iktisatçı sözleriyle tanımlayan akademisyen İnan Mutlu,

''İlk 3 ayda 494 bin 168 kişi işsizlik maaşına başvurdu.

Başvuran her 100 kişiden sadece 45'i ödeme alabildi'' hatırlatmasında bulundu.

İnan'ın paylaştığı görselde, 25-29 yaş grubunun en çok başvuran kesim olduğu görülüyor.

25-29 yaş grubunun 109 bin 505 başvurusuna 30-34 yaş grubu 88 bin 345, 40-44 yaş grubu ise 69 bin 669 başvuruyla takip ediyor.



15-19 yaş grubu gençlerde 3 bin 566, 60-64 yaş grubunda 3 bin 71 başvuru olduğu görülürken 65+ üstünde işsiz kalan 693 kişinin de işsizlik ödeneği için harekete geçmesi dikkat çekiyor.

Yılın ilk üç ayında toplam 494 bin 168 başvurudan sadece 220 bin 216 başvurunun kabul edilmesi, her iki başvurudan birinin işsizlik ödeneğine kavuşamadığını gözler önüne seriyor.