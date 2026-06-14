SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan adli yargı ana kararnamesi, İzmir adliyesinin en kıdemli ve kritik mahkemelerinde büyük bir değişimi beraberinde getirdi. Kararnamede en dikkat çeken yer değişikliği, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Özkaya'nın Uşak Hakimliği'ne atanması oldu. Uzun yıllar kentte görev yapan ve darbe girişimi sonrasındaki tüm büyük operasyonların yargılamalarını yapan Özkaya’nın tayini yargı camiasında geniş yankı uyandırdı.

Finans ve Çatı Davalarına Baktı

Erkan Özkaya’nın başkanlığını yürüttüğü İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, özellikle 15 Temmuz sonrasında kamuoyunda 'babalar grubu' olarak bilinen, terör örgütünün finans ayağına yönelik dev bütçeli holding ve iş insanları davalarının merkez üssü konumundaydı. Özkaya, örgütün İzmir yapılanmasının ekonomik gücünü elinde bulunduran ve milyarlık holdingleri yöneten isimlerin yargılandığı yüzlerce klasörlük dosyaları karara bağlayan heyete başkanlık etti.

Yargıladığı Kritik İsimler

Özkaya’nın uzun yıllar süren İzmir’deki görev süresi boyunca dosyalarını karara bağladığı, İzmir kamuoyunun yakından tanıdığı o çok önemli isimler oldu. Özkaya, Orkide Yağlarının kurucusu ve eski sahibi olan, kapatılan Gediz Üniversitesi ortakları arasında yer alan ve FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçlamasıyla yargılanıp ceza alan ünlü iş insanı. Ahmet Küçükbay, Kavuklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda kapatılan Gediz Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olan, İzmir'deki örgüt yapılanmasının en büyük finansörlerinden biri olmakla suçlanan iş insanı Abdullah kavuk, Kavuklar holding yöneticisi ve Abdullah Kavuk’un oğlu olarak aynı finans dosyasında sanık olan Metehan Kavuk, Karakaş Atlantis Kuyumculuk'un sahibi olan, Türkiye çapında altın piyasasında faaliyet gösterirken İzmir'deki iş dünyası soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak yargılanan iş insanı Kamil Karakaş, Gayrimenkul, inşaat ve otomotiv sektörünün tanınmış isimlerinden olan, örgütün mali yapısında yer aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan iş insanı Şeref Sipahi gibi önemli isimleri yargılamıştır.

Bir Dönem Sona Erdi

Özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin hemen ardından başlatılan geniş çaplı operasyonlarda gözaltına alınan bürokrat, emniyet mensubu ve iş insanlarının davalarına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'deki FETÖ çatı iddianamelerinin somut cezalara ve şirket müsadere kararlarına dönüştüğü yer olmuştu. Uzun yıllar boyu adliyenin en ağır ve hassas dosyalarını sırtlayan, kürsüde gösterdiği kararlarla bilinen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Özkaya, bu son atama kararıyla birlikte İzmir'deki mesaisini tamamlayarak Uşak adliyesindeki yeni görevine başlayacak.