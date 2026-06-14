Son Mühür / Özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenler, bugün Ankara’da bir araya geldi. Çalışma sorunları ve atama sorunlarına dikkati çekmek amacıyla kitlesel bir eylem düzenleyen eğitimciler, özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş uygulaması, güvenceli çalışma koşulları ve mülakat nedeniyle ataması yapılmayan öğretmenlerin haklarının teslim edilmesi talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde açıklama yapmak isteyen eğitimcilere, Güvenpark önünde polis müdahalesi uygulanmasına İzmir’de tepki geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir İl Meclisi, bugün konuyla ilgili Alsancak’ta bir araya geleceklerini belirterek tüm İzmir’e çağrı yaptı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir İl Meclisi üyesi Can Derdiyok, “Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, Türkiye'nin dört bir yanından özel sektör öğretmenleri sendikasıyla birlikte bugün Ankara'daydı. Fakat öğretmen arkadaşlarımız gözaltına alındı” dedi.

“Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın”

“Yaşananlar karşısında sessiz kalmıyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Derdiyok, “Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Öğretmenlerin talepleri derhal yerine getirilsin. Biz de sesimizi çıkarıyoruz. Bugün saat 19'da İzmir Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapacağımız basın açıklamasına tüm demokratik kamuoyunu, arkadaşlarımızı ve İzmir halkını davet ediyoruz” çağrısı yaptı.