Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü’nde tecrübeli başantrenör Ahmet Kandemir’in geçtiğimiz günlerde Son Mühür’e yaptığı açıklamalar basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kandemir’in verdiği demeçten sonra Karşıyaka Spor Kulübü, resmi açıklamada bulundu. Türk basketbolunun deneyimli antrenörlerinden Ahmet Kandemir, sürece dair görüşlerini ve düşüncelerini Son Mühür’e anlattı. Köklü çınar Karşıyaka Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu zor durumdan hemen kurtulması gerektiğini, geçmiş dönemlerde kulüpte sorun yaratan kişilerin getirilmesinin yeşil-kırmızılılara zarar vereceğini belirten Kandemir, camiaya ve taraftarlara önemli mesajlar iletti.

“Karşıyaka yönetimiyle sözleşme talebim olmadı”

Karşıyaka Spor Kulübü ile herhangibir transfer görüşmesinin yapılmadığını belirten başantrenör Ahmet Kandemir, “Karşıyaka Spor Kulübü’nün son günlerdeki gündeminde, adımın taraftarlar nezdinde sıkça geçmesinden dolayı bir açıklama yapma ihtiyacı oluştu. Karşıyaka Spor Kulübü’ndeki kongre sonrası göreve gelen yönetimle herhangibir transfer görüşmesi yapmadığımın bilinmesini isterim. Beni İzmir’e davet ettikleri toplantıda, bir transfer görüşmesinden ziyade, 35 yıllık basketbol adamlığı deneyimime dayanarak kulübün içine düştüğü sıkıntılı duruma dair görüşlerimi belirttim. Bu görüşmede Karşıyaka yönetiminden, yeni bir sözleşme yapmak konusunda bir talebim olmadı” diye konuştu.

“Vernon Carey dosyası kulüp teamüllerine aykırı”

Yönetimle yapılan görüşmelerde Vernon Carey dosyasını konuştuklarını, yapılan kontratın kulübün teamüllerine aykırı olduğunu vurgulayan tecrübeli başantenör Kandemir, “Yapılan görüşmede, bugün kulübün ekonomik anlamda belini en çok büken konu olan, mevcut transfer yasağının en büyük kısmını oluşturan, eski basketbolcu Vernon Carey dosyasından bahsettik. Vernon Carey isimli bu basketbolcuyla ilk yılı 450 bin USD olan kontratın ikinci yılının 750 bin USD olmasının basketbol ve kulüp teamüllerine nasıl aykırı olduğunu söyledim. BAT davasının, oyuncunun tek maç dahi oynamadığı, ikinci sezonunun da tamamen ve faizleriyle ödenecek şekilde kaybedilmesinin ne kadar mantık dışı olduğunu anlattım” şeklinde konuştu.

“Sorunları yaratan kişileri göreve getirirseniz başınız yine ağrır”

Karşıyaka Spor Kulübü’nde sorun yaratan kişilerin göreve gelmesinin kulübün zararına olacağını söyleyen Ahmet Kandemir, “Görüşmemizde benim tek talebim, kümede kalma başarısı nedeniyle, resmi kontratım gereği almaya hak kazandığım prim ödememin ivedilikle tarafıma yapılması oldu. Ne var ki geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir açıklamayla, o primin kontratıma eski yönetim tarafından yazıldığını ve kendi dönemlerine dair bir alacak bulunmadığı gibi bir ifadede bulundular. Görünen o ki, kontrat gereği hak ettiğim primi alabilmek için ben de FIBA - BAT yoluna gitmek zorunda kalacağım ve 1 milyon TL’lik konu, masraflarla yine 2 milyon TL’yi bulacak. Zaten Karşıyaka Spor Kulübü, bu tip konular yüzünden bugün darboğaza girdi. Ama siz bu tip sorunları yaratan kişileri, sorun çözmesi için yeniden göreve getiriseniz, bu işlerden doğal olarak daha çok başınız yine ağrır” ifadelerini kullandı.

“Antrenörlük kariyerimde kontratımı konuşan menajerim olmadı”

Hakkında yapılan açıklamaları yalanlayan Ahmet Kandemir, “Ayrıca, son günlerde, yönetim tarafından kulübe yakın çevrelerle yapılan bazı konuşmalarda, benim menajerim aracılığıyla onlardan yeni sözleşme için çok para istediğim yönünde ifadeler duydum. Bu tamamen yalan yanlış bir söylem, çünkü benim antrenörlük kariyerimde kontratımı konuşan bir menajerim ya da temsilcim hiç olmadı. Sadece avukatlarımdan yasal haklarım konularda görüş alırım ”dedi.

“Karşıyaka ne zaman zora düşse görevi kabul ederim”

Karşıyaka Spor Kulübü ne zaman zora düşse görevi kabul edeceğini ifade eden başantrenör Ahmet Kandemir, “Geride kalan sezonda, takım küme düşmenin en büyük adayıyken Karşıyaka’da görev almamın en önemli sebebi olan ve kulübün de en büyük gücü olan yeşil-kırmızılı taraftarların bu durumu bir kez daha bilmesini isterim. Karşıyaka Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu zor durumdan en kısa sürede çıkmasını, bu kulüpte farklı zamanlarda çalışmış bir antrenör olarak çok isterim. Gelecekte, Karşıyaka ne zaman zor duruma düşse, eğer bana davet gelirse, yine taraftarların vereceği güce inanarak yine görev kabul ederim. Önümüzdeki sezon için de Kaf-Kaf’a bol şans diliyorum” diye sözlerini sonlandırdı.