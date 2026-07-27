Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nün altyapısından yetiştirdiği Adem Yeşilyurt, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye transfer oldu. Türk futbolunun parlayan yıldızlarından futbolumuzun yeni Arda Güler benzetmesi yapılan Adem Yeşilyurt, beklentileri karşılayamadı. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, genç futbolcunun fiziksel dezavantajından dolayı istemedi. Adem Yeşilyurt transferinde yeni bir sıcak gelişme yaşanırken 2.Lig ve 3.Lig takımları başarılı futbolcuya kanca attı.

“Fenerbahçe’nin teknik ekibi 1.Lig istiyor”

TFF 3.lig ekiplerinden Erciyes 38 FK takımı Adem Yeşilyurt’u transfer etmek istiyor. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim ve teknik ekip, Yeşilyurt’un 1.Lig takımında oynamasını planlıyor. Kiralık olarak gönderilmesi planlanan Adem Yeşilyurt’un performansı gözlemlenecek. Adem Yeşilyurt, gelişim gösterirse tekrardan Fenerbahçe’ye çağırılacak. Erciyes 38 FK takımının yöneticileri ile sarı-lacivertli yöneticiler görüşmelerini sürdürüyor.

“İsmail Kartal, genç futbolcuyu fiziksel olarak zayıf gördü”

İzmirli sporcu, sarı-lacivertlilerden önce Trabzonspor ile görüşüyordu. Teknik direktör Fatih Tekke, 2007 doğumlu oyuncuyu teknik olarak beğenirken fiziksel olarak zayıf gördü. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal’ın vereceği rapor doğrultusunda Adem Yeşilyurt’un takımda kalıp kalmayacağı belli olacak. Atletik performans antrenörleri ile kuvvet kondisyon çalışmalarına devam genç oyuncu, bireysel gelişimine önem verirken kısa sürede sarı-lacivertlilere adapte oldu. Karşıyaka’nın ve İzmir’in gururu olan Adem Yeşilyurt’un geleceği merak ediliyor.

“Kaf-Kaf, Adem Yeşilyurt transferinden yüzde 25 pay alacak”

Kaf-Kaf, transfer sözleşmesinde Fenerbahçe'nin Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki kez kamp yapma hakkını elde etti. Yaklaşık 100 bin Avro tutarındaki kamp masrafları da sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanma maddesi de yer alıyor. İzmir’in ve Karşıyaka’nın gururu olan 2007 doğumlu genç futbolcu, sarı-lacivertli formayla antrenmanlara çıkıyor. Adem Yeşilyurt transferinde aynı zamanda Karşıyaka bir sonraki transferinden %25 pay aldı. Yeşil-kırmızılılar, genç futbolcunun ilk forma giydiği Pınargücüspor'a 50 bin Euro'luk ödeme yaptı .Adem Yeşilyurt, Berat Şahin ile birlikte Pınargücüspor altyapısından toplam 15 bin TL karşılığında Karşıyaka'ya transfer olmuştu. Adem Yeşilyurt transferinin ekonomik sıkıntılar ve maddi sorunlarla boğuşan Karşıyaka Spor Kulübü'ne can suyu olması bekleniyor.