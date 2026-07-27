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Operasyon çerçevesinde evde yer alan M.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ruhsatsız silah bulundurulmasına ilişkin adli işlem gerçekleştirilirken, olayla ilgili soruşturmanın Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ettirildiği ifade edildi.

Adreste yapılan aramalar sonucunda 4 ruhsatsız tabanca ile 65 adet fişek ele geçirildi. El konulan silah ve mühimmat, incelenmek amacıyla emniyet birimlerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmaya start verildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilçam Mahallesi'nde bulunan bir evde ruhsatsız silah bulundurulduğu yönündeki ihbarın ardından çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler çerçevesinde tespit edilen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, evde arama yaptı.

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