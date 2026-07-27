Son Mühür- İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılan Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye geçiş yapacak ilçe başkanlarının durumu da netleşmeye başladı. Kent genelindeki 30 ilçede hangi isimlerin CHP’de kalacağı hangi isimlerin ise Yeni Parti’ye geçeceği konuşulurken her geçen dakika tablo daha da belirgin hale geliyor.

Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye katılmak için şimdiye kadar Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Aliağa İlçe Başkanı Barış Eroğlu, Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı, Kınık İlçe Başkanı Hasan Selvi, Kiraz İlçe Başkanı Mehmet Orhan, Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker, Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özer, Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz ve Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ve ilçe örgütü CHP’den istifa ederek yeni partiye geçeceklerini duyurdu.

Henüz istifa etmediler

Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Beydağ İlçe Başkanı Zeki Kader, Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar’ın da YENİ Parti’ye geçmesi beklenirken ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Bazı isimler saat verdi!

Öte yandan bazı ilçelerde ise süreç takvime bağlandı. Çeşme İlçe Başkanı Seyit Dolunay Onur'un bugün saat 19.30 itibarıyla, Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'ın ise yine bugün saat 18.30'da YENİ Parti’ye geçeceklerini duyurmaları planlanıyor. Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün bugün saat 18.30'da Atatürk Meydanı'nda bir açıklama planlandığı kaydedildi. Yine Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz’ın da bugün ilçe örgütüyle birlikte istifa edeceği konuşuluyor. Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner ve Tire İlçe Başkanı Gürol Soyuer'in ise yarın, yani 28 Temmuz Salı günü saat 13.00'te yeni partiyle ilgili adımlarını atacağı ifade ediliyor.