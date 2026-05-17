Son Mühür / Osman Günden - Süper Lig’de sezonun son haftası, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ekipler açısından büyük heyecana sahne oldu. Deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Başakşehir, mücadelede bulduğu erken gollerle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Göztepe’nin deplasmanda Samsunspor’a 3-0 kaybetmesi sonrası turuncu-lacivertli ekip sezonu 57 puanla 5’inci sırada tamamlamayı garantiledi.

Başakşehir, sezonun son haftasında deplasmanda Gaziantep FK karşısında maça etkili başladı. İstanbul temsilcisi, 5’inci dakikada Davie Selke’nin kaydettiği golle öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekip, 21’inci dakikada kazandığı penaltıda Eldar Şomurodov’un golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı avantajlı tamamlayan Başakşehir, ikinci devrede oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken, Gaziantep FK özellikle hücumda daha etkili bir görüntü sergiledi. Ev sahibi ekip, 58’inci dakikada Christopher Lungoyi’nin golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde baskısını artıran Gaziantep temsilcisi eşitlik golünü bulamazken, Başakşehir skor avantajını korumayı başardı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Başakşehir puanını 57’ye yükselterek ligi 5’inci sırada bitirdi. Gaziantep FK ise 37 puanda kalarak haftayı 12’nci basamakta tamamladı.

Göztepe ağır yara aldı

Başakşehir’in lig sıralamasını doğrudan etkileyen karşılaşmalardan biri de Samsun’da oynandı. Göztepe, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadele boyunca istediği tempoyu yakalamakta zorlandı.

Karadeniz temsilcisi, 36’ncı dakikada Gaëtan Laura Coulibaly’nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı avantajlı kapattı. İkinci devrede savunmada dengeli bir oyun ortaya koyan Samsunspor, Göztepe’nin baskısına izin vermedi. Mücadelenin son bölümünde farkı açan ev sahibi ekipte 84’üncü dakikada Elayis Tavşan skoru 2-0 yaptı. Ardından 88’inci dakikada Marius Mouandilmadji ağları havalandırarak maçın sonucunu belirledi.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Samsunspor puanını 51’e çıkararak sezonu 7’nci sırada tamamladı. Göztepe ise 55 puanda kalarak ligi 6’ncı basamakta bitirdi ve son haftada Başakşehir’i geride bırakma fırsatını değerlendiremedi.

Gözler Türkiye Kupası Finalinde

Başakşehir’in Süper Lig’de elde ettiği 5’incilik sonrası Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı, Türkiye Kupası Finali sonrasında belli olacak. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi hedefi için final maçının sonucunu beklemeye geçti.

Kupada final heyecanında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’un kupayı kazanması halinde ligi 5’inci sırada tamamlayan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi bileti almaya hak kazanacak.

