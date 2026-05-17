Son Mühür- Son dönemde parti içi iktidar savaşlarını en önemli bilinmezi olan mutlak butlan tartışmalarından çok Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarıyla uğraşan CHP lideri Özgür Özel, İzmir'deki açılışlarda moral tazelemişti.

Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar'da bir dizi açılışa imza atan Özel'in Buca'da aralarında Naim Süleymanoğlu Sporium Spor Kompleksi'nin de bulunduğu 16 tesisin açılışında gözler eski başkan Erhan Kılıç'ı aradı.



2019-2024 dönemi Buca Belediyesi'nin yönetiminde 1 numaralı koltuğun sahibi olan Erhan Kılıç, Görkem Duman'a koltuğu devrettiği süreçte yüzde 90'ını bitirdiği Sporium Spor Kompleksinin açılışında yoktu.



Kılıç açılışta neden yoktu?



''Herkes beni arıyor, neden yoksun diye soruyor. Polemik yaratmak istemiyorum. O yüzden bu konuda bir açıklama yapmayacağım'' mesajı veren Erhan Kılıç'ın sessiz kalma kararına rağmen, Kılıç'a yakın kaynaklar eski başkanın kırgın olduğuna dikkat çekiyor.

Ne arayan var, ne soran...

Açılışı yapılan 16 tesisinin tamamının Erhan Kılıç döneminde başlanan ve bitim noktasına getirilmiş tesisler olduğuna dikkat çeken kaynaklar, ''Ne genel merkezden, ne ilden, ne ilçeden ne de belediyeden Erhan Kılıç'a açılışlarla ilgili bir davet gelmedi. Ortada büyük bir vefasızlık var'' hatırlatmasında bulunuyor.