Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine getirilen 54 kişinin savcılıktaki ifade süreçleri devam ediyor. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personellerinin de olduğu şüphelilerin savcılıktaki ifade verme işlemlerinin ardından gün içinde Mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kapı önünde bekleyiş sürüyor
Sabah saatlerinde adliyeye getirilen şüpheliler için adliyenin kapısının önünde ise gergin bir bekleyiş hakim. Ailelerin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyelerinin de bekleyişini sürdürdüğü bina önünde polis ekipleri de güvenlik için bulunurken, CHP Buca İlçe Başkanlığı ise kurduğu çadır ile bekleyişini sürdürüyor.
Avukatlardan gözaltı süresi aştı tepkisi
Öte yandan Avukatlardan alınan bilgilere göre gözaltı süresinin aşıldığı da belirtiliyor. Pazartesi saat 05:30'ta şafak operasyonu ile başlayan gözaltı süresi bugün sulh ceza hakimliğine kadar devam ediyor. Bu yüzden fazlalık gözaltı süresine avukatlar tepkili. Diğer yandan şüphelilerin de olduğu kata kimsenin alınmadığı bilgisi edinildi.
Aydın: En geç 4 gün sonra hakim huzuruna çıkmalı ama devam ediyor bu suç
Gözaltı süresinin aşılması hakkında konuşan CHP İzmir İl Başkanvekili ve Avukat Murat Aydın, “ Ceza usul kanunu gereğince kişiler yakalandıkları andan itibaren en geç 4 gün, 96 saat sonra hakim huzuruna çıkarılmalıdır. Buca Belediyesi’ne ilişkin gözaltılar pazartesi sabah saat 5.30, 6.00 sıralarında yapıldı. Birden fazla kişi olduğu için herkes farklı saatlerde gözaltına alınmış. Bugün saat sabah 06:00, 06:30 sıralarında gözaltı süresi dolmasına rağmen, şüpheliler serbest bırakılmadı ve hakim huzuruna çıkarılmadı. Kişilerin adliyeye getirilmesi gözaltından çıkarılması anlamına gelmez. Sulh ceza hakimliğine sevk edildiği saate kadar gözaltında kalmışlardır. Böyle bir işlem kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunu oluşturur. Bizim de buna karşı hukuki adımımız olacak” dedi.
Neler oldu?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve belediyeye bağlı iştiraklere yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma çerçevesinde, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinde görev yapan yönetici ve çalışanlar ile bazı şirket sahipleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 53 kişi, 1 Haziran’da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
NELER İDDİA EDİLİYOR
Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik sektörünü kapsayan soruşturma dosyasında; usulsüz imar uygulamaları, rüşvet karşılığında kat ve daire artışı sağlanması, ruhsat ile yapı kullanma izin süreçlerinde usulsüz menfaat temin edilmesi, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı, “bankamatik memur” olarak nitelendirilen uygulamalar ile doğrudan temin ve ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaların yer aldığı belirtilmişti.
Dosyada ayrıca, bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak amacıyla kendi aralarında özel yöntemler geliştirdiği, inşaat projelerindeki aykırılıkların görmezden gelinmesi karşılığında belediye personeline rüşvet verildiği ve bu ödeme trafiğinin bazı çevrelerde “sorun çözme” ya da “erteleme” anlamında “sabun” olarak adlandırıldığı iddia edilmişti.
KİMLER ŞÜPHELİ
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen isimler ise şu şekilde:
1. Görkem Duman – Belediye Başkanı
2. Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı
3. Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı
4. İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı
5. Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı
6. Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü
7. Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
8. Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü
9. Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi
10. Aras İş – İmar Durum Şefi
11. Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü
12. Ecem Eren – Mimar
13. Emrah Baş – Firma Sahibi
14. Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
15. Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
16. Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı
17. Hakan Ördek – Firma Sahibi
18. Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi
19. Serkan Altun – Firma Sahibi
20. Toygun Varol – Harita Müdürü
21. Nihat Taşçılar – Firma Sahibi
22. Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi
23. Suat Tekdemir – Firma Sahibi
24. Rıdvan Demir – Firma Sahibi
25. Ramazan Altun – Firma Sahibi
26. Hakan Okutucu – İmar Müdürü
27. Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru
28. Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru
29. Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı
30. Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi
31. Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
32. Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
33. Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
34. Senem Akyüz – Büro Personeli
35. Zekiye Avcı – Eski Şef
36. Sude Kasapoğlu – Büro Personeli
37. Mergül Şen – Personel
38. Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü
39. Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog
40. Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı
41. Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı
42. Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
43. Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili
44. Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı
45. Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu
46. Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı
47. Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı
48. Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı
49. Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı
50. Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı
51. Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
52. İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
53. Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
54. Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari idi)
55. Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari idi)
56. Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari idi)
57. Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari idi)
58. S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari idi)
59. K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firar idi)
60. M. K. – Firma Sahibi (Firar idi)
61. Ö. K. – Firma Sahibi (Firari idi)
62. D. Y. – Firma Sahibi (Firari idi)