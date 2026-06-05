Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine getirilen 54 kişinin savcılıktaki ifade süreçleri devam ediyor. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personellerinin de olduğu şüphelilerin savcılıktaki ifade verme işlemlerinin ardından gün içinde Mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kapı önünde bekleyiş sürüyor

Sabah saatlerinde adliyeye getirilen şüpheliler için adliyenin kapısının önünde ise gergin bir bekleyiş hakim. Ailelerin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyelerinin de bekleyişini sürdürdüğü bina önünde polis ekipleri de güvenlik için bulunurken, CHP Buca İlçe Başkanlığı ise kurduğu çadır ile bekleyişini sürdürüyor.

Avukatlardan gözaltı süresi aştı tepkisi

Öte yandan Avukatlardan alınan bilgilere göre gözaltı süresinin aşıldığı da belirtiliyor. Pazartesi saat 05:30'ta şafak operasyonu ile başlayan gözaltı süresi bugün sulh ceza hakimliğine kadar devam ediyor. Bu yüzden fazlalık gözaltı süresine avukatlar tepkili. Diğer yandan şüphelilerin de olduğu kata kimsenin alınmadığı bilgisi edinildi.

Aydın: En geç 4 gün sonra hakim huzuruna çıkmalı ama devam ediyor bu suç

Gözaltı süresinin aşılması hakkında konuşan CHP İzmir İl Başkanvekili ve Avukat Murat Aydın, “ Ceza usul kanunu gereğince kişiler yakalandıkları andan itibaren en geç 4 gün, 96 saat sonra hakim huzuruna çıkarılmalıdır. Buca Belediyesi’ne ilişkin gözaltılar pazartesi sabah saat 5.30, 6.00 sıralarında yapıldı. Birden fazla kişi olduğu için herkes farklı saatlerde gözaltına alınmış. Bugün saat sabah 06:00, 06:30 sıralarında gözaltı süresi dolmasına rağmen, şüpheliler serbest bırakılmadı ve hakim huzuruna çıkarılmadı. Kişilerin adliyeye getirilmesi gözaltından çıkarılması anlamına gelmez. Sulh ceza hakimliğine sevk edildiği saate kadar gözaltında kalmışlardır. Böyle bir işlem kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçunu oluşturur. Bizim de buna karşı hukuki adımımız olacak” dedi.

Neler oldu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve belediyeye bağlı iştiraklere yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinde görev yapan yönetici ve çalışanlar ile bazı şirket sahipleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 53 kişi, 1 Haziran’da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

NELER İDDİA EDİLİYOR

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik sektörünü kapsayan soruşturma dosyasında; usulsüz imar uygulamaları, rüşvet karşılığında kat ve daire artışı sağlanması, ruhsat ile yapı kullanma izin süreçlerinde usulsüz menfaat temin edilmesi, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı, “bankamatik memur” olarak nitelendirilen uygulamalar ile doğrudan temin ve ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaların yer aldığı belirtilmişti.

Dosyada ayrıca, bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak amacıyla kendi aralarında özel yöntemler geliştirdiği, inşaat projelerindeki aykırılıkların görmezden gelinmesi karşılığında belediye personeline rüşvet verildiği ve bu ödeme trafiğinin bazı çevrelerde “sorun çözme” ya da “erteleme” anlamında “sabun” olarak adlandırıldığı iddia edilmişti.

KİMLER ŞÜPHELİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen isimler ise şu şekilde:

1.⁠ ⁠Görkem Duman – Belediye Başkanı

2.⁠ ⁠Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı

3.⁠ ⁠Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı

4.⁠ ⁠İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı

5.⁠ ⁠Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı

6.⁠ ⁠Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü

7.⁠ ⁠Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

8.⁠ ⁠Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü

9.⁠ ⁠Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi

10.⁠ ⁠Aras İş – İmar Durum Şefi

11.⁠ ⁠Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü

12.⁠ ⁠Ecem Eren – Mimar

13.⁠ ⁠Emrah Baş – Firma Sahibi

14.⁠ ⁠Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

15.⁠ ⁠Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli

16.⁠ ⁠Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı

17.⁠ ⁠Hakan Ördek – Firma Sahibi

18.⁠ ⁠Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

19.⁠ ⁠Serkan Altun – Firma Sahibi

20.⁠ ⁠Toygun Varol – Harita Müdürü

21.⁠ ⁠Nihat Taşçılar – Firma Sahibi

22.⁠ ⁠Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi

23.⁠ ⁠Suat Tekdemir – Firma Sahibi

24.⁠ ⁠Rıdvan Demir – Firma Sahibi

25.⁠ ⁠Ramazan Altun – Firma Sahibi

26.⁠ ⁠Hakan Okutucu – İmar Müdürü

27.⁠ ⁠Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru

28.⁠ ⁠Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru

29.⁠ ⁠Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı

30.⁠ ⁠Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi

31.⁠ ⁠Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

32.⁠ ⁠Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

33.⁠ ⁠Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

34.⁠ ⁠Senem Akyüz – Büro Personeli

35.⁠ ⁠Zekiye Avcı – Eski Şef

36.⁠ ⁠Sude Kasapoğlu – Büro Personeli

37.⁠ ⁠Mergül Şen – Personel

38.⁠ ⁠Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü

39.⁠ ⁠Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog

40.⁠ ⁠Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı

41.⁠ ⁠Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı

42.⁠ ⁠Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi

43.⁠ ⁠Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili

44.⁠ ⁠Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı

45.⁠ ⁠Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu

46.⁠ ⁠Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı

47.⁠ ⁠Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı

48.⁠ ⁠Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı

49.⁠ ⁠Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı

50.⁠ ⁠Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı

51.⁠ ⁠Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)

52.⁠ ⁠İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)

53.⁠ ⁠Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)

54.⁠ ⁠Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari idi)

55.⁠ ⁠Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari idi)

56.⁠ ⁠Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari idi)

57.⁠ ⁠Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari idi)

58.⁠ ⁠S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari idi)

59.⁠ ⁠K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firar idi)

60.⁠ ⁠M. K. – Firma Sahibi (Firar idi)

61.⁠ ⁠Ö. K. – Firma Sahibi (Firari idi)

62.⁠ ⁠D. Y. – Firma Sahibi (Firari idi)