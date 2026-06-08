Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, ilçede siyaset kazanını kaynatmaya başladı. İzmir Valiliği’nin seçim tarihini 12 Haziran Cuma günü olarak netleştirmesinin ardından, Buca’yı yeni seçime kadar yönetecek belediye başkan vekili için kulisler tamamen hareketlendi. Operasyon sürecinde CHP’li üç meclis üyesinden Burcu Er Durmaz tutuklanırken, Doğan Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Mustafa Genç’in ise firari durumda olduğu öğrenilmişti. Yaşanan bu yargı sürecinin ardından gözler Meclis’teki yeni aritmetiğe ve aday isimlerine çevrildi.

Meclis aritmetiğinde CHP üstünlüğü

Buca Belediye Meclisi’ndeki koltuk dağılımı, başkan vekilliği seçiminde kritik önem taşıyor. Mevcut tabloda Meclis aritmetiğinde CHP’li Meclis Üye sayısı 27, Cumhurittifakı meclis üyesi ise 18. CHP sayısal olarak ciddi bir avantaja sahip görünse de, operasyon kapsamındaki eksilmeler ve parti içi dengeler sebebiyle fire vermemek adına stratejik adımlar atıyor.

CHP'de uzlaşı arayışı!

Belediye yönetimini elinde bulunduran CHP’de başkan vekilliği koltuğu için aday bolluğu yaşanıyor. Kulislerde partinin öne çıkan ağır topları arasında Ulaş Koç, Uğur Aydın, Mesut Karaboğa, Hacer Taş’ın isimleri konuşuluyor CHP Genel Merkezi ve il yönetiminin, mecliste bir sürpriz yaşanmaması ve tek bir aday etrafında kenetlenilmesi adına grup içinde sıkı bir uzlaşı trafiği yürüteceği belirtiliyor.

AK Parti yarışta kararlı, 4 potansiyel aday

Mecliste azınlıkta olmasına rağmen seçime kendi adayıyla girmesine kesin gözüyle bakılan AK Parti kanadında da hareketlilik üst safhada. Özellikle meclis toplantılarındaki etkin muhalefetiyle dikkat çeken Veli Balyemez isminin yanı sıra, partinin güçlü figürlerinden Burçin Kevser Sevil, Hüseyin Oygur ve Hakan Kalfaoğlu’nun adları adaylık için yüksek sesle konuşuluyor. Buca’nın geleceğini belirleyecek olan bu kritik oylama, 12 Haziran Cuma günü Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

“Partimiz kimi aday gösterirse onun arkasındayız”

Başkanvekilliği için kulislerde adı geçen AK Partili bir meclis üyesi, “Partimiz kimi aday gösterirse onun arkasındayız. Kulislerde isimlerimizin geçmesi çok normal. Demek ki kamuoyu bize görev verilmesini istiyor. Meclis aritmetiği de önemli” dedi.

“CHP ile AK Parti’nin teması yok”

Öte yandan, AK Parti’nin CHP’li meclis üyelerini parti değişikliğine ikna etmeye çalıştığı yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Buca Belediye Meclisi’nin AK Partili bir meclis üyesi, CHP’li meclis üyeleriyle görüşmeler yapıldığı iddiaları hakkında, “Partinin teamülleri var. Partimiz aday çıkartır. İddialarda ismi geçen ve aday olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. CHP ile görüşmelerin yapıldığına dair bilgiler hikaye. Hiçbiriyle temas yok. Kurumsal kimlik altında il teşkilatımızın bizimle bile henüz görüşmesi yok. Bizimle olmadan CHP ile nasıl görüşme yapılacak. Başkanvekilliği seçimi 10 gün içerisinde yasal olarak yapılması gerekiyor” dedi.