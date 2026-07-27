Son Mühür/ Emine Kulak- Mutlak Butlan kararı sonrasında Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in toplu istifa talimatı sonrası CHP'de hareketlilik sürüyor. Çarşamba gününe kadar ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin toplu istifa etmesinin beklendiği süreçte İzmir'in ilçelerinde taraflar netleşmeye başladı. Bazı ilçeler hızlı bir şekilde istifalarını sunarak yeni yapılanmaya destek verirken, bir kesimde ise belirsizlik hakimdi. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve merakla beklenen Bayındır ilçesinden nihayet son dakika haberi geldi.

Edinilen son bilgilere göre CHP Bayındır ilçe yönetimi, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve CHP'li belediye meclis üyeleri ortak bir kararla istifa etme kararı aldı. Tarafların netleştiği Bayındır'da bahsi geçen tüm isimlerin yarın saat 14:00'te resmi olarak istifalarını sunacakları öğrenildi. Bu hamleyle birlikte İzmir genelindeki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği ve yeni partinin yerel yapılanma, meclis üyesi aritmetiği sürecinin nasıl ilerleyeceği yakından takip ediliyor.