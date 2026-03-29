Olay, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz yıl mart ayında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Gül Yıldırım’ın komşuları, günlerdir evden kavga sesleri geldiğini ve bir süredir kadının ortalıkta görünmediğini fark ederek durumu polise bildirmişti.

Ekipler eve girdi, acı manzarayla karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Eve giren ekipler, 65 yaşındaki Gül Yıldırım’ı yerde hareketsiz halde bulmuştu.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadının, darp sonucu ciddi şekilde yaralandığı tespit edilmişti. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Avukat oğlu gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Gül Yıldırım’ın avukat olan oğlu Kayhan Yıldırım polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Canavarca hisle” suçlamasıyla yargılandı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Kayhan Yıldırım hakkında, “üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık son savunmasında kastı olmadığını söyledi

Duruşma sürecinde suçlamaları reddeden sanık, annesini öldürme kastının bulunmadığını savundu. Karar duruşmasında da önceki ifadelerini tekrar etti.

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet kararı

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, kullanılan yöntem ve olayın niteliğini dikkate alarak sanığın “üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmetti. Kayhan Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İndirim uygulanmadı

Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumunu ve suç sonrası pişmanlık göstermemesini göz önünde bulundurarak herhangi bir indirim uygulamadı.