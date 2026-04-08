Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran merkezli ateşkes süreci ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, kalıcı barış için atılacak adımlar ön plana çıktı.

Ateşkes süreci liderlerin gündemindeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, liderler özellikle İran bağlamında ilan edilen ateşkes sürecini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli”

Erdoğan, son 40 günün oldukça zorlu geçtiğini vurgulayarak, ortaya çıkan iki haftalık sürecin kritik bir fırsat sunduğunu ifade etti. Bu sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, barış ihtimalinin zarar görmemesi için provokatif adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’den çözüm sürecine güçlü destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel krizlerin çözümüne yönelik aktif rolünü sürdüreceğini belirtti. Özellikle Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle yürütülen diplomatik çabalara desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Bölgesel istikrar vurgusu

Görüşmede, yalnızca ateşkes değil, genel anlamda bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirildi. Türkiye’nin, barış ve istikrarın tesis edilmesi için diplomasi odaklı yaklaşımını sürdüreceği mesajı verildi.