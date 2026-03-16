Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Venezuela sonrası hedefe koyarak ambargo koyduğu Küba, tarihinin en ciddi enerji krizleriyle baş başa kaldı.

1959 Fidel Castro ve Che Guevara önderliğindeki devrimiyle sosyalist bir yapıya bürünen, devrimin, dansın ve aşkın ülkesi olarak her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turist ağırlayan Karayipler'in egzotik ülkesinde artık kaos var.

Venezuela'dan gelen petrolün kesilmesinin ardından ülkede yaşanan enerji krizinin faturası her geçen gün ağırlaşıyor.



11 milyonluk ilkede hayat durma noktasında...



Gazeteci Mustafa Özdemir, ''Küba'da Cumartesi akşamı Havana merkezli yaşanan trafo arızası, tüm adayı karanlığa gömdü; 11 milyon nüfuslu ülkede enerji sistemi tamamen çökerken hayat durma noktasına geldi'' hatırlatmasında bulundu.

''ABD yaptırımları nedeniyle 3 aydır adaya tek bir petrol tankeri bile yanaşamadı'' diyen Özdemir,

''Her geçen gün boşalan yakıt tankları ve yedek parça eksikliği, enerjisinin yüzde 85’ini petrolden sağlayan ülkedeki elektrik sistemini adeta pamuk ipliğine bağlı hale getirdi.

Bazı bölgelerde kesintiler günde 20 saati buluyor. Bu durum üretimden sağlık hizmetleri ve ulaşıma, istihdamdan enflasyona ve gıda arzına kadar yaşamın her alanında ciddi yıkıcı etkilere yol açıyor.

Cumartesi kesinti sonrası Havana ve Moron’da tencere-tava sesleri yerini çatışmaya bıraktı. Elektrik kesintisi sonrası protestolar sokağa taştı, hükümet binaları hedef alındı'' mesajı verdi.



Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez...



ABD Başkanı Trump'ın "Küba Venezuela'dan petrol ve para aldı, anlaşma yap yoksa geç olacak" mesajlarına karşı Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel,

''Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ulustur. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez'' sözleriyle cevap vermişti.

Ancak gelinen nokta, Küba'nın iyice köşeye sıkıştığını gösteriyor.

Bazı yerlerde Komünist Parti binalarının hedef alındığı protesto gösterileri sonrası Diaz Canel,

"Sorumlu ABD ablukasıdır. Halkın tepkisi anlaşılır ve meşrudur ancak kamu huzurunu tehdit eden vandalizm kabul edilemez." mesajı verdi.

Ocak ayından bu yana üçüncü kesinti...



Küba'daki son durumu özetleyen Mustafa Özdemir,

• Bu, petrol ambargosunun başladığı Ocak ayından bu yana yaşanan 3. ulusal kesinti.

• Elektrik kademeli verilmeye başlansa da sistemin toparlanması en az 72 saat sürecek.

• Hastaneler ve kritik hizmetler öncelikli; ancak ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ı hâlâ karşılanamıyor hatırlatmasında bulundu.

ABD'nin ambargosuna karşın 500'den fazla Türk aydın, sanatçı ve gazeteci de, ''Küba'dan elini çek'' imza kampanyasına katılarak destek vermişti.