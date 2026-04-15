Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Singhitarai kentinde korkunç bir olay meydana geldi. Kentte bulunan bir enerji santralinde şiddetli bir patlama gerçekleşti. İlk belirlemelere ışığında, patlama santralin kazan ünitesinde gerçekleşirken, faciada beraberinde geldi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, olayda 9 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi!

Patlamanın Hindistan kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi intikal etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı!

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, patlamanın nedenine dair ilk bulguları paylaştılar. Bu kapsamda patlamanın, kazan borusunda meydana gelen aşırı ısınmadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Şirketten açıklama!

Santrali işleten Vedanta tarafından da açıklama geldi. Yaşanan korkunç olay “talihsiz bir kaza” olarak değerlendirilirken, şirket yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.