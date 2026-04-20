İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy ve hemen yanı başındaki Yakaköy, şehir merkezine olan yakınlıklarına rağmen sundukları atmosferle ziyaretçileri şaşırtıyor. Doğanın içinde, zeytinlikler ve çam ormanlarıyla çevrili bu iki yerleşim, özellikle hafta sonları kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin rotasına giriyor. Kente sadece birkaç kilometre mesafede olmasına rağmen, buraya gelenler kendini bambaşka bir ortamın içinde buluyor.

Çiçekliköy’de doğa ve kahvaltı öne çıkıyor

Bornova’ya yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekliköy, İzmir’in en bilinen doğa kaçış noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle köy kahvaltısı kültürüyle adını duyuran bölge, geniş bahçeleri ve çam ağaçlarıyla çevrili işletmeleriyle dikkat çekiyor.

Köyde ticari işletmelerin yoğunluğu hissedilse de bu durum, ziyaretçilerin konforunu artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Temiz hava, geniş alanlar ve sakin bir atmosfer bir araya gelince Çiçekliköy, kısa süreli kaçamaklar için cazip bir alternatif haline geliyor.

Öte yandan köyün Balkan göçmenlerinin izlerini taşıması da dikkat çeken bir diğer nokta. Ziyaretçiler, yerel üreticilerin kurduğu tezgahlardan taze bal, zeytinyağı ve yöresel otlar satın alabiliyor. Bahar aylarında ise köy, adeta ismini hatırlatan bir görsel şölene dönüşüyor.

Yakaköy’de sessizlik ve doğa daha baskın

Çiçekliköy’ün hemen ilerisinde yer alan Yakaköy ise daha sakin ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği bir yer olarak öne çıkıyor. Ticari işletmelerin daha az olduğu bu köy, daha çok huzur arayanlara hitap ediyor.

Buraya gelenler genellikle uzun yürüyüşler yapmayı, doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenmeyi ya da sadece sessizliğin tadını çıkarmayı tercih ediyor. Piknik alanları ve orman içi patikalar, köyün en çok ilgi gören noktaları arasında yer alıyor.

Ayrıca Yakaköy’de doğa yürüyüşü parkurları, bisiklet rotaları ve at binme tesisleri de bulunuyor. Macera parkları ve paintball sahaları ise özellikle genç gruplar için bölgeyi daha cazip hale getiriyor. Bu yönüyle Yakaköy, sadece sakinlik değil aynı zamanda aktivite arayanlara da hitap ediyor.

Ulaşım kolaylığıyla öne çıkıyor

Her iki köy de İzmir merkezine olan yakınlığı sayesinde ulaşım açısından avantaj sağlıyor. Metro ile Bornova ya da Evka-3 durağına gelenler, buradan dolmuşlar veya 316 numaralı hat ile köylere rahatlıkla ulaşabiliyor.

Yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla ulaşılabilen bu iki nokta, şehirden çok uzaklaşmadan nefes almak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.