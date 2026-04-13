Son Mühür - İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin uluslararası sulardaki gemilere yönelik kısıtlamalarını yasa dışı ve “korsanlığa eşdeğer” olarak nitelendirdi. ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma tehditlerinin ardından İran’ın boğazı kontrol altına almak için “kalıcı bir mekanizmayı” kararlılıkla devreye alacağını ifade etti.

Sözcü ayrıca Körfez limanlarının tüm ülkelere açık olması gerektiğini vurgulayarak, İran limanlarının tehlikeye girmesi halinde Körfez ya da Umman Körfezi’ndeki hiçbir limanın güvenli kalmayacağını dile getirdi.

ABD'den 'Hürmüz' tehdidi

Donald Trump, Pakistan’daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada toplantının olumlu geçtiğini ve birçok başlıkta uzlaşma sağlandığını belirtirken, en kritik konu olan nükleer meselede anlaşmaya varılamadığını ifade etti. Görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ilk adım olarak Hürmüz Boğazı’nı abluka altına almaya hazırlanıyor. Trump, ABD donanmasının İran tarafından boğaza yerleştirildiği öne sürülen mayınları imha etmeye başlayacağını açıkladı.

Uluslararası şirketlere de uyarıda bulunan Trump, donanmaya İran’a geçiş ücreti ödeyen gemilerin açık denizlerde durdurulup aranması talimatını verdiğini belirterek, “Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse güvenli geçiş yapamayacak” dedi. ABD Merkez Komutanlığı ise pazartesi günü saat 17.00’de başlayacağı duyurulan ablukanın, İran limanlarını kullanan tüm gemilere bayrak ayrımı yapılmaksızın uygulanacağını bildirdi. İran dışındaki limanlara sefer yapan gemilerin ise bu uygulamadan etkilenmeyeceği ifade edildi.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 7 Nisan’da iki haftalık şartlı bir ateşkes üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Ancak Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması, ateşkesin geleceğini belirsiz hale getirdi. Marine Traffic verilerine göre, Donald Trump’ın abluka açıklamasının ardından yalnızca üç İran bayraklı gemi Hürmüz Boğazı’ndan Umman Denizi’ne geçiş yaptı.

Geçen hafta ilan edilen ateşkesten bu yana boğazdan yaklaşık 60 geminin geçtiği belirtilirken, bu sayı ateşkes öncesine göre artış gösterse de Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi verilerine göre savaş öncesinde her gün ortalama 138 gemi geçiş yapıyordu.