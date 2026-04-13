Son Mühür- İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla başlayan yaklaşık 40 günlük çatışma sürecinin ekonomik bilançosu netleşmeye başladı. The Times of Israel’in, Maliye Bakanlığı’nın ön değerlendirmesine dayandırdığı habere göre, savaşın toplam maliyeti 35 milyar şekel (yaklaşık 11,5 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Savunma harcamaları toplam yükün büyük bölümünü oluşturdu

Değerlendirmede, söz konusu maliyetin yaklaşık 22 milyar şekelinin (7,25 milyar dolar) İsrail ordusu, Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik birimlerinin operasyonel giderlerinden kaynaklandığı belirtildi. Bu kalemin, 2026 bütçesinde daha önce planlanan savunma harcamaları kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Sivil kayıplar ve tazminat giderleri bütçeyi zorladı

İran’ın misilleme saldırıları sonrası oluşan zararlar, iş yerlerinin faaliyet kaybı ve ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara yönelik tazminat ödemelerinin yaklaşık 12 milyar şekel (4 milyar dolar) düzeyinde olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca sağlık sistemi ve sosyal hizmetlere yönelik ek harcamaların da 1 milyar şekel (329 milyon dolar) seviyesine ulaştığı bildirildi.

Ekonomik büyümede yavaşlama beklentisi

Ön değerlendirmeler, çatışma sürecinin İsrail ekonomisinde büyüme hızını düşürdüğünü ve kamu harcamalarında belirgin artışa yol açtığını ortaya koydu. Gayrisafi yurt içi hasılada gerileme beklentisinin öne çıktığı kaydedildi.

Çatışma süreci geçici ateşkesle sona erdi

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle genişleyen çatışmaların, 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesle durdurulduğu belirtildi.