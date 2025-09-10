Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de ret oranları yükseliyor

Son yıllarda Türkiye’den yapılan ABD vize başvurularında yüksek ret oranları dikkat çekiyor. Özellikle doğum amacıyla başvuran aileleri yakından ilgilendiren bu uyarı, halihazırda artan ret kararlarının nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, sıkılaştırılan uygulamalara tepki gösteriyor.

Vize başvurularında gerekli belgeler

ABD vizesi başvurularında, genel ve kişisel durumlara göre değişiklik gösteren çeşitli belgeler talep ediliyor. Başvurularda temel olarak şu evraklar isteniyor:

Pasaport: En az 6 ay geçerliliği olan, boş sayfaları bulunan pasaport

Vize Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru doldurulmuş DS-160 formu

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, standartlara uygun

Kimlik Fotokopisi: Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı

Uçak rezervasyonu ve konaklama bilgileri

Maddi Durum Belgeleri: Banka hesap dökümleri, maaş bordrosu, tapu, araç ruhsatı vb.

İş ve Eğitim Durumuna Göre Evraklar

Başvuru sahibinin çalışma veya eğitim durumuna göre ek belgeler de talep edilebiliyor:

Çalışanlar için: İş yeri izin belgesi, SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu

Şirket sahipleri için: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri

Öğrenciler için: Öğrenci belgesi

Emekliler için: Emekli maaş hesap dökümü

Özel evrak talepleri

Bazı durumlarda konsolosluk, ek belgeler isteyebiliyor. Aile ziyareti, iş görüşmesi veya etkinlik için davetiye mektubu, aile birleşimi için evlilik cüzdanı fotokopisi gibi evraklar bunlara örnek.

Her ülke kendi koşullarına göre farklı belgeler talep edebildiği için, başvuru sahiplerinin süreci dikkatle takip etmesi gerekiyor. Özellikle ABD vizelerinde DS-160 formu ve konsolosluk mülakatı başvurunun zorunlu unsurları arasında yer alıyor.