Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’e sosyal medya üzerinden tehdit ve taciz mesajları gönderdiği öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılıktan tutuklama talebi
Şüpheli, savcılıkta alınan ifadesinin ardından “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Başsavcılıktan itiraz
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrolle serbest bırakma kararına itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.
Kaynak: İHA