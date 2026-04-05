ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan’a kadar uzattı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00) son tarih olarak belirlendiğini açıkladı.

Daha önce Trump, sürenin dolması halinde İran’a yönelik sert yaptırımlar uygulayacağını ve Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağını duyurmuştu. Bu hamle, bölgedeki tansiyon ve küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip.