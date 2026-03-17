ABD’de üst düzey bir güvenlik yetkilisinin istifası, Washington’ın İran politikası etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

İstifasını sosyal medya üzerinden açıkladı

Joe Kent, yaptığı açıklamada görevini bırakma kararını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uzun süredir bu kararı değerlendirdiğini belirten Kent, “Uzunca bir süre düşündükten sonra, bugün itibarıyla Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

Gerekçe: İran politikası ve savaş eleştirisi

Kent, istifasının arkasında ABD’nin İran’a yönelik politikalarının bulunduğunu açıkça dile getirdi. Washington yönetiminin izlediği çizgiye karşı olduğunu belirten Kent, devam eden savaşın ülke çıkarlarıyla örtüşmediğini savundu.

“Vicdanen, İran'da devam eden savaşı desteklemem mümkün değil” diyen Kent, İran’ın ABD için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

“Savaş baskıyla başlatıldı” iddiası

Açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Kent’in savaşın arka planına ilişkin iddiaları oldu. ABD’nin İsrail’in etkisiyle çatışmaya sürüklendiğini savunan Kent, “Bu savaşı İsrail'in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız çok açık” ifadelerini kullandı.

Washington’da yeni tartışma başlığı

Kent’in istifası, ABD yönetimi içinde İran politikalarına yönelik görüş ayrılıklarının bulunduğu yönündeki tartışmaları güçlendirdi. Uzmanlar, bu gelişmenin Washington’da hem güvenlik bürokrasisi hem de siyasi çevrelerde yeni bir tartışma dalgası yaratabileceğini değerlendiriyor.

Gözler yeni atamada

İstifanın ardından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin yeni direktörünün kim olacağı merak konusu olurken, sürecin ABD’nin dış politika ve güvenlik stratejilerine nasıl yansıyacağı yakından takip ediliyor.