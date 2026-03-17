Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İran Milli Futbol Takımı’nın turnuvaya katılımına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kurum, tüm üye federasyonlarla temasların sürdüğünü belirtirken, organizasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı.

“Tüm takımların programa göre yarışmasını bekliyoruz”

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamada, organizasyon planlamasının titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025’te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor” denildi.

Trump’tan güvenlik uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, İran Milli Takımı’nın turnuvaya katılımının güvenlik açısından risk oluşturabileceğini dile getirmişti. Bu açıklama, spor organizasyonunun siyasi boyutuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

2026 Dünya Kupası üç ülkede düzenlenecek

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 23’üncü Dünya Kupası organizasyonu, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da final karşılaşmasıyla sona erecek.

Spor ve siyaset dengesi tartışılıyor

FIFA’nın açıklaması, spor organizasyonlarının siyasi gerilimlerden nasıl etkilendiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, turnuvaya katılım sürecinde güvenlik, diplomasi ve sporun evrensel değerleri arasındaki dengenin belirleyici olacağı görüşünde.