Son Mühür- Mısır'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan Süveyş Kanalı'nın tahtı sallanıyor olabilir.

İran merkezli savaşta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kaos sonrası alternatif güzergah arayan küresel ticaretin gözü İsrail'in yeni kanal projesine çevrilmiş durumda.

İlk kez 1960'larda gündeme gelen ve maliyetinin 100 milyar doları bulması beklenen Ben Gurion Kanalı bir kez daha gündemde.

İsrail'in planı ne?



Lübnan doğumlu Avustralyalı podcast yayıncısı Mario Nawfal,

''Ben Gurion Kanalı, dünyanın tüm denizcilik ticaret lojistiğini yeniden şekillendirebilir'' hatırlatmasında bulundu.

''İsrail'in planı ne'' sorusuna yanıt veren Nawfal,

''Negev çölü boyunca yepyeni bir nakliye süper otoyolu kazmak, Kızıldeniz'i doğrudan Akdeniz'e bağlamak.

Patlama!

Bu, Süveyş Kanalı'nı ve Mısır'ın gezegenin en kritik ticaret damarlarından birine uyguladığı baskıyı tamamen bypass ederdi.

Süveyş, her yıl Avrupa-Asya kargosunun çılgın hacimlerini idare ediyor, ama bu bitmeyen bir baş ağrısı.

Ever Given felaketinden, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına, sürekli gecikmelere ve jeopolitik dramalara kadar...



Bir Ben Gurion rotası, yolculuğu ciddi zaman ve riskten kurtarırken, rotayı İsrail kontrolüne alırdı.

Fikir 1960'lardan beri ortalıkta dolaşıyor, ama bariz Hürmüz bağlantılı nedenlerle yeniden patlıyor.

Çılgınca hırslı mı? Kesinlikle evet.

Çöl arazisinde bir kanal mühendisliği, servet mal olur, devasa çevresel kırmızı bayraklar kaldırır ve jeopolitik depremler tetikler.

Özetle, şu anda İsrail'i gerçekten rahatsız eden bir şey yok'' değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ticaret yeniden yazılır...



Hürmüz Boğazı krizi sonrası Panama Kanalı'nın öneminin arttığına işaret eden Mario Nawfal,

''Eğer İsrail'in planı gerçekten hayata girerse, küresel ticaret tamamen yeniden yazılır.

Aniden, İsrail, Dünya'daki en stratejik su yollarından birine oturur'' vurgusunda bulundu.

Ben Gurion Kanalı Projesi, İsrail'in Akabe Körfezi'ni (Kızıldeniz) Akdeniz'e bağlamayı hedeflediği, Süveyş Kanalı'na alternatif olarak tasarlanan yaklaşık 300 kilometrelik devasa bir deniz ticareti ve altyapı projesi olarak biliniyor.