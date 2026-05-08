Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı ikinci birleşimi Başkan Yıldız Ünsal’ın yönetiminde gerçekleşti. Belediye Meclisi’nin dün yapılması planlanana ikinci birleşimi CHP'li belediye meclis üyelerinden Adem Şahin, Ali Ekber Güneş, Aysun Kuru, Candaş Yeter, Cemil Yüm, Fehmi Yılmaz, Feyyaz Sungur, Figen Gülgör Algıer, Mehmet Atilla Baysak, Mehmet Mithat Salepçioğlu, Mustafa Özuslu, Nilüfer Bakoğlu Aşık, Özenç Kalkan, Saadet Çağlın, Sedredil Coşkuner, Servet Ebru Gürdemir, Şevket Balla ve Dilek Bilgin'in katılmaması ve AK Parti Grubu’nun da oturumda yer almaması üzerine toplanamamıştı. Meclis bugün yeterli çoğunluğu sağlayarak toplanırken CHP Karşıyaka İlçe yönetiminin de birleşimde yer alması dikkati çekti.

Ünsal: Karşıyaka’da ciddi yönetim sıkıntısı var

Birleşimde söz alarak bir önceki gün meclisin toplanamaması durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, “Dün malumunuz meclis toplanamadı ve Karşıyaka Belediye tarihinde ilk defa meclis toplanamadı. Bizler de katılmadık. Bununla alakalı çeşitli spekülasyonlar üretildi. AK Parti grubunun meclise katılmamasının üzerinden farklı yorumlar yapılmasını doğal karşılıyoruz. Bizim meselemiz kişiler değil; Karşıyaka’da giderek derinleşen yönetim anlayışıdır. Uzun süredir Karşıyaka Belediyesi ortak akıldan uzak şekilde yönetilmektedir. İstişare kültürü ortadan kaldırılmış, meclisin iradesi ve siyasi partilerin görüşleri yok sayılmıştır. Kararlar dar bir kadro içinde alınmakta, karar alma mekanizmaları işletilememektedir. Üstelik zaman zaman muhalefete yönelik küçümseyici, ciddiyetsiz ve bizlerle alay eder gibi bir tavır sergilenmektedir. Bu durum sadece muhalefetin değil kendi meclis çoğunluğunda dahi ciddi rahatsızlıklara neden olmuştur. Dün yaşanan tablo Karşıyaka Belediyesi’nde ciddi yönetim sıkıntısı olduğunu göstermiştir. Bir tarafta maaş bekleyen işçiler, diğer tarafta sözleşmesini ve alacaklarını bekleyen memur arkadaşlarımız var. Karşıyaka’nın gerçek gündemi çöp sorunu, mali kriz, hizmet eksikliği ve belediyedeki otorite boşluğudur. AK Parti grubu olarak dün ortaya koyduğumuz tavırla bu yönetim anlayışına karşı bir duruş sergiledik. Çünkü Karşıyaka birkaç kişinin iradesiyle değil ortak akılla yönetilmelidir” diye konuştu.

“İkinci meclisler tenha geçer…”

AK Partili Ünsal’ın eleştirileri sonrası CHP’li Evsen de “CHP Meclis üyeleri ve bizler Karşıyaka Belediyemize, İzmir’e ve partimize gönülden bağlanıyoruz. Dün meclisimiz toplanamadı, ikinci meclisler biraz tenha geçer. İlk meclislerde önemli maddeler ve önemli konular görüşülür ikinci meclise konu kalmaz. Dün şehir dışında olan, hasta olan, refakatçi olan ve hepimizin hayatı ve işleri de var. Bu sebeple katılamayan meclis üyelerimiz oldu, meclisimiz toplanamadı. Ancak bugün meclisimiz yeterli çokluğun çok daha üzerinde toplandı. Bu konudaki eleştirileri kendisinin de ifade ettiği gibi spekülasyon olarak düşünüyoruz. Bunun ötesinde problem dile getirmek çok da uygun değil” dedi.