İzmir'in en büyük aquaparkı denildiğinde iki dev tesis öne çıkıyor: Selçuk Pamucak'taki Aqua Fantasy ile Çeşme Alaçatı'daki Oasis Aquapark. Bu iki tesis hem alan büyüklüğü hem de günlük ziyaretçi kapasitesiyle birbiriyle yarışıyor. Hangisinin "en büyük" olduğu sorusunun cevabı ise hangi kritere baktığınıza göre değişiyor.

Aqua Fantasy 50 bin metrekarelik dev bir tesis

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde yer alan Aqua Fantasy, 50 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük tematik su parklarından biri. Aynı anda 5 bin kişiyi ağırlayabilen kapasitesi ve 30'u aşkın kaydırağıyla bölgenin en kapsamlı tesisi konumunda. 2000 yılından beri hizmet veren mekan, "Türkiye'nin ilk temalı aquaparkı" unvanına da sahip.

Tesiste yer alan X-Treme adlı dik kaydırak, saniyeler içinde yüksek hıza ulaşıyor. Super Combo ve Space Bowl gibi merkezkaç tasarımlı üniteler ise daha fazla heyecan arayanların favorisi. 400 metrelik Tembel Nehir, parkın etrafını tur atarak dolaşıyor. Çocuklar için ise dev bir korsan gemisi, su şatosu, sığ havuzlar ve fıskiyeli oyun parkurları var. Plaj voleybolu sahaları, dalga havuzu ve restoranlar tesis bünyesinde hizmet veriyor.

Oasis Aquapark Çeşme'nin 60 dönümlük dev parkı

Çeşme Alaçatı'da yer alan Oasis Aquapark, 60 dönüm üzerine kurulu yapısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "kentin en büyük su parkı" olarak tanımlanıyor. Tesis, İzmir Büyükşehir'in iştiraki İZENERJİ ile Çeşme Belediyesi'nin ortaklığında işletiliyor. Yıllık 45 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan park, Ege Bölgesi'nin de en büyük su parkı işletmesi olarak biliniyor.

Toplam 1.300 metrekarelik dev havuzun yanı sıra dalga havuzu, jakuzi, aqua tower, korsan gemisi ve 0-3 yaş grubu için özel çocuk dünyası bulunuyor. Türkiye'de eşi olmayan uzay temalı Space Race botlu kaydırağı, parkın en büyük çekim noktalarından biri. King Cobra adlı botlu kaydırak ise virajlı yapısıyla adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olmuş durumda. Aquatube, body slide, rafting slide, space hole, looping rocket ve black hole olmak üzere toplam 9 farklı kaydırak hizmet veriyor.

Hangi aquapark kim için uygun?

Aqua Fantasy, daha geniş bir alana yayılan ve daha fazla kaydırak çeşidi sunan bir tesis. Konaklama da içeren komple tatil deneyimi arayanlar için ideal. Oasis Aquapark ise günübirlik tatilcilerin tercih ettiği, Çeşme tarafına yakın bir alternatif. İkisinin de farklı güçlü yanları var. Çocuklu aileler için ise Çeşme Boyalık'taki Aqua Toy City öne çıkıyor. 13 dönümlük alan üzerine kurulu tesis, tamamen çocuk odaklı bir konseptle hizmet veriyor.

Menderes Gümüldür'deki Yalı Castle Aquapark da merkez yakınlığıyla tercih ediliyor. Türkiye'nin ilk mavi bayraklı su ve eğlence tesisi olan bu park, 18 kaydırak ile bölgenin sevilen aquaparkları arasında.