Efes Antik Kenti, İzmir'in güneyindeki Selçuk ilçesinde yer alıyor. Antik kent, Selçuk ilçe merkezinin yaklaşık 3 kilometre güneybatısında bulunuyor. İzmir şehir merkezine olan uzaklığı ise 83 kilometre. Yani aslında İzmir'in en kuzey ucundan değil, Aydın sınırına yakın güney bölgesinden bahsediyoruz. Kuşadası yolunun üzerinde konumlanan kent, Kuşadası'na sadece 19 kilometre mesafede.

Efes Antik Kenti hangi şehirde?

Efes, idari olarak İzmir iline bağlı. Bulunduğu Selçuk ilçesi, İzmir'in en güneydeki ilçelerinden biri. Selçuk merkezinin sadece 3 kilometre güneybatısında konumlanan antik kent, Ayasuluk Tepesi'nin eteklerinden başlayıp geniş bir vadiye yayılıyor. Tarihi boyunca pek çok kez yer değiştirmiş olduğu için kalıntılar yaklaşık 8 kilometrelik bir alana dağılmış durumda. Ayasuluk Tepesi, Artemis Tapınağı, Efes Antik Kenti ve Selçuk merkezi olmak üzere dört ana bölgeden oluşan bir kompleks aslında.

Efes Antik Kenti'ne nasıl gidilir?

İzmir merkezden Efes'e ulaşmak oldukça pratik. Aracı olanlar İzmir-Aydın Otoyolu üzerinden Torbalı'yı geçerek Selçuk'a ulaşıyor. Yaklaşık bir saatlik bir yolculuk. Toplu taşımayla gelmek isteyenler içinse İZBAN banliyö trenleri en kullanışlı seçenek. Basmane'den kalkan Söke ya da Denizli yönündeki trenler doğrudan Selçuk Garı'na ulaşıyor. Garda inip antik kente yürüyerek 650 metrelik kısa bir yolculuk yetiyor. Selçuk otogarından kalkan minibüsler de gün boyu Efes'e ulaşım sağlıyor.

Adnan Menderes Havalimanı ile antik kent arasındaki mesafe ise 60 kilometre. Araçla yaklaşık 45 dakika sürüyor. Yurt dışından gelen turistlerin büyük bölümü Kuşadası limanına yanaşan kruvaziyer gemilerle geliyor. Kuşadası Otogarı'ndan Selçuk minibüsleriyle 35 dakikada ulaşılabiliyor.

Efes Antik Kenti'nde neler var?

Bilet alıp içeri girdiğinizde sizi karşılayan ilk yapı görkemli Odeon. 1.400 kişi kapasiteli bu küçük tiyatro, antik dönemde hem konserlere hem de meclis toplantılarına ev sahipliği yapardı. Kuretler Caddesi boyunca yürüdüğünüzde Trajan Çeşmesi, Hadrian Tapınağı ve Yamaç Evler sırayla karşınıza çıkıyor. Yamaç Evler, dönemin zenginlerinin yaşadığı lüks konutlar olarak biliniyor.

Caddenin sonunda Efes'in simge yapısı duruyor: Celsus Kütüphanesi. MS 106'da Efes Valisi Celsus'un oğlu tarafından babası adına yaptırılmış. Antik dünyanın en büyük üç kütüphanesinden biri sayılıyor. Kentin diğer önemli yapıları arasında Mermer Cadde, Liman Caddesi ve dünyanın en büyük antik tiyatrolarından sayılan Büyük Tiyatro var.

Efes Antik Kenti giriş ücreti

2026 itibarıyla Türk vatandaşları Müzekart ile ücretsiz giriş yapabiliyor. Yabancı ziyaretçiler içinse giriş ücreti 40 Euro. Yaz sezonunda Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında saat 00.00'a kadar ışıklandırılmış haliyle gezilebiliyor. Bu da hem sıcaktan kaçmak hem de farklı bir atmosferde tarihi solumak isteyenler için ideal bir seçenek.