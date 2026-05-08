Son Mühür - Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ve sözleşmeli personelin (4/B) doğum sonrası analık iznini 16 haftaya yükselten karar, 8 Mayıs 2026 tarihli ve 33247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Mayıs 2026’da yürürlüğe giren 7578 sayılı Kanun ile kadın devlet memurları ve işçiler için doğum sonrası analık izni 8 haftadan 16 haftaya çıkarılmış, böylece toplam izin süresi 24 haftaya yükseltilmişti. Ancak söz konusu düzenleme, 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personeli kapsam dışında bırakmıştı.

Düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle birlikte sözleşmeli personelin kapsam dışında tutulması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. memurlar.net’te yayımlanan değerlendirmelerde, aynı kurumda benzer görevleri yapan personeller arasında izin hakları açısından ciddi farklılık oluştuğuna dikkat çekilmişti.

8 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu eşitsizlik giderildi. Düzenleme kapsamında, 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidildi:

Yapılan değişiklikle birlikte, “doğumdan sonra sekiz hafta” ifadesi “doğumdan sonra on altı hafta” olarak güncellenirken, toplam izin süresi de “on altı hafta”dan “yirmi dört hafta”ya çıkarıldı. Ayrıca “doğumdan önceki üç haftaya kadar” şeklindeki ifade de “doğumdan önceki iki haftaya kadar” olarak değiştirildi. Düzenleme kapsamında aynı maddeye yeni bir hüküm daha eklenerek, bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olan sözleşmeli personele, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün izin hakkı tanındı.

Kimler kapsıyor?

Karara eklenen Geçici Madde 30 kapsamında, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 24 haftalık doğum iznini henüz tamamlamamış sözleşmeli personele de geriye dönük hak tanındı. Düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan personeli kapsarken, bu durumdaki çalışanların yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde, yani 15 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları halinde 8 haftalık ek izin hakkından yararlanabilecekleri belirtildi.

Öte yandan 7578 sayılı Kanun ile daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda doğum sonrası analık izni 8 haftadan 16 haftaya çıkarılmış, toplam izin süresi ise 24 haftaya yükseltilmişti. Ancak sözleşmeli personelin bu düzenleme dışında bırakılması kamuoyunda ve meslek örgütlerinde eleştirilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte bu eksikliğin giderildiği ve kamu personel sistemindeki farklı statüler arasında doğum izni haklarının eşitlendiği ifade edildi.

8 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 11307)

