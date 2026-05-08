SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu’nun iddiaları gündeme damga vurdu. Belediyenin araç alım yönteminden, kentsel dönüşümdeki "adrese teslim" iddialarına kadar pek çok konuyu belgelerle gündeme getiren Eroğlu, Belediye Başkanı Helil Kınay ve yönetimini "masal anlatmakla" suçladı.

"Belge Göstermekten Yoruldum"

Konuşmasına sitem dolu sözlerle başlayan Eroğlu, belediyenin kurumsal itibarının zedelendiğine dikkat çekerek "Defalarca konuştuğumuz konuları burada belgeli şekilde göstermekten artık ben yoruluyorum. Belediye itibarımız zedelenmesin istiyorum ama Google'a Karabağlar Belediyesi yazdığınızda karşınıza çıkan sonuçlar, özellikle 2024 Nisan'dan sonrası çok acıklı. 18-20 tane popülist kelime belirlemişsiniz, 'ailem', 'ortak payda', 'hukuki çerçeve' diyerek her mecliste aynı içi boş cümleleri kuruyorsunuz. Artık bu 'Iniesta'vari paslaşmalarınızdan ve topu taca atmanızdan sıkıldım" dedi.

Araç Alımında "Hülle" İddiası

Belediyenin araç alım yöntemini sert bir dille eleştiren Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerini delmek için aracı şirketler kullanıldığını iddia etti. İzmirli bir petrol firması üzerinden yürütülen süreci "sihirbazlık" olarak nitelendiren Eroğlu, "Araçları nasıl aldınız Sayın Başkan? İhale yok, teklif yok! Sadece bir şirket üzerinden alıyorsunuz. Ramiz Yılmazer Petrol diye bir firma. Bu firma makine parkuruna platform bekliyor, bir gün sonra o araç bize geliyor. Neden araya şirket koyuyorsunuz? Karabağlar Belediyesi'nin doğrudan alım yapacak itibarı mı yok? Tasarruf tedbirlerinde binek araç alamazsınız dendiği için belediye iştiraklerini ve aracı firmaları kullanarak bu yasağı deliyorsunuz. Karabağlar halkının parasını savunmak kalbinizden geçmediği için bu yollara başvuruyorsunuz" diyerek eleştirilerde bulundu.

Kentsel Dönüşümde 'Sazan Sarmalı"

Meclis konuşmasında Fırat Eroğlu günlerdir gündemden düşmeyen SAMPAŞ Holding iddialarını da güdeme bir kez daha taşıdı. Sampaş Milyonluk fatura trafiğine dikkat çeken Eroğlu, belediye iştiraki olan Karabağlar Spor A.Ş. üzerinden yürütülen süreç konusunda, "Karabağlar Spor A.Ş.’nin unvanını 'inşaat' işlerini de kapsayacak şekilde değiştirdiniz, herkes 'masumane bir iş' sandı. Ama sonra gördük ki Sampaş Holding’den Karabağlar Spor A.Ş.’ye, oradan da kentsel dönüşüm müdürlüğüne faturalar kesiliyor. 29 milyon 700 bin TL’lik devasa rakamlar konuşuluyor. Kentsel dönüşüm müdürümüzü çağırdım, 'Sampaş Holding kim?' dedim, 'İlk kez duyuyorum' dedi. Oysa kendisi o şirkette 2005-2015 arası 10 yıl çalışmış! CHP’li meclis üyeleri de şahittir. Kendi personeline para harcatıp geri alan, sırf birilerine para gitsin diye kurulan bu düzenin adı 'Sazan Sarmalıdır" dedi.

"Belediyeyi Babanızın Mirası Gibi Pazarlıyorsunuz"

Atatürk Gençlik Merkezi ve spor tesislerinin durumuna da değinen Eroğlu, "Karabağlar'ın 34 kulübünün beklediği yeri, sanki babanızdan miras kalmış gibi kapı kapı gezip dışarıdaki kulüplere pazarlamaya çalışıyorsunuz. Oysa oranın %75 hakkı Büyükşehir’in, %25’i bizim. Büyükşehir bile kulüpler kullansın derken siz kime, neyin sözünü veriyorsunuz? Bornova’dan geldiğiniz için buradaki pazar yerlerini bilmeyebilirsiniz ama buraları AVM yapmanıza biz ve Büyükşehir’deki sağduyulu üyeler engel oldu" diye konuştu.

"Masallar Bitti, Hesap Vakti"

Fırat Eroğlu konuşmasını, belediye yönetimini şeffaflığa davet ederek, "Burası kimsenin şahsi mülkü değil, kamunun parası. İki yıldır söylüyoruz, sağ kulaktan girip sol kulaktan çıkıyor. Fatura kesilmeden önce burada şirket adı verip uyarıyorum, yine de devam ediyorsunuz. Karabağlar'ın bu hali bizi üzüyor. Bu zihniyetin hesabı elbet halka verilecektir" dedi.

Helin Kınay: 'Hakaret İçeren İfadeler Kabul Edilemez'

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyu mecliste gündeme getiren Başkan Kınay, kamuoyuna şu açıklamayı yaptı “Bir önceki meclis toplantımızda yaşanan olaylar kapsamında, ilgili kişinin sosyal medya hesabında yaptığı ve tarafımızca da kabul edilemez bulunan talihsiz bir paylaşım nedeniyle üzücü bir süreç yaşanmıştır. Kendisi daha sonra bir açıklama yaparak paylaşımının niyetinin yanlış anlaşıldığını ifade etmiştir. Ancak her ne olursa olsun, seçilmiş Cumhurbaşkanına, herhangi bir bürokrata ya da kamu görevlisine yönelik hakaret içeren ifadelerin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, yaptığı açıklamalara rağmen hakkında Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda ifadeye çağrılmış, ardından ilgili mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Yargılama ve hukuki süreç devam etmektedir. Bizler de meclisimizde yaşanan bu talihsiz süreçten duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyor; seçilmiş Cumhurbaşkanına, herhangi bir siyasi parti yöneticisine, bürokrata veya kamu görevlisine yönelik hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

En Büyük Projemiz En Önemli İhtiyacımız

Karabağlar’da kentsel dönüşüme de vurgu yapan Başkan Kınay, “En büyük projemiz ve aynı zamanda en önemli ihtiyacımız kentsel dönüşümdür. Bu kapsamda geçen yıl burada, Karabağlar Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurmuştuk. Osman Aksüner Mahallesi’nde, ilk etapta belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yaklaşık sekiz hektarlık bölgede; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda önemli bir süreci başlattık. 2025 yılının sonunda fiilen başlayan çalışmalar, bugün mayıs ayı itibarıyla kısa süre içerisinde sahada somut şekilde yürütülmeye devam etmektedir. Burada bahsettiğimiz ödenekler, kentsel dönüşüm projesinin tamamına ait bütçe değil; ilgili yıl içerisinde kullanılan harcama kalemlerini ifade etmektedir. Önümüzdeki günlerde Osman Aksüner Mahallesi’nin nasıl dönüşeceğini hep birlikte daha net göreceğiz. Daha önce üç ayrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştik. Yapacağımız dördüncü bilgilendirme toplantısıyla birlikte, Karabağlar'ın nasıl dönüşeceğini, nasıl değişeceğini ve bu süreçte hep birlikte nasıl emek ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu vesileyle tüm meclis üyelerimizi, salondaki konuklarımızı ve ekran başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı, Osman Aksüner Mahallemizde gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısına davet ediyorum. Sürece ilişkin her katkı bizim için çok değerlidir. Bu çalışmalarda emeği ve desteği bulunan başta meclis üyelerimiz, komisyonlarımız, ilgili kurum ve kuruluşlar, merkezi ve yerel idareler, sivil toplum örgütleri, gönüllü destekçiler ve özellikle Karabağlar'ın 58 mahallesine hizmet veren belediye çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sürecin daha iyi olacağına hep birlikte inanıyoruz. Biz, uyguladığımız sıkı mali disiplinle ve kararlı çalışmalarımızla bu sürece tüm gücümüzü ve emeğimizi ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde de karşılaşacağımız tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Çünkü Karabağlar’ın buna gücü vardır” dedi.