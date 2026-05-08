Son Mühür/ Beste Temel- Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi, Mayıs ayının ikinci haftasını hareketli bir hava grafiğiyle kapatıyor. Bugün, yani 8 Mayıs Cuma günü güne serin başlayan bölge merkezlerinde gece kaydedilen en düşük sıcaklıklar; Manisa’da 13, Aydın’da 14, İzmir’de ise 16 derece civarında seyretti. Gün içinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, termometrelerin tüm merkezlerde 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Cumartesi sabahına sağanak uyarısı

Asıl değişiklik ise gece yarısından sonra kapıda. Yarın, 9 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde İzmir’in merkeziyle birlikte kuzey ve doğu kesimleri, Manisa ve Aydın’ın doğu bölgeleri yerel sağanak yağışların etkisi altına girecek. Yağışla birlikte bölge genelinde hafif bir toz taşınımı da görülecek; bu durum özellikle yarın gökyüzünde belirgin bir bulanıklığa neden olabilir. Yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar artışını sürdürüyor; Cumartesi günü İzmir 29, Aydın 31, Manisa ise 30 dereceyi görecek.

Pazar günü hava rahatlıyor

Haftanın son günü olan 10 Mayıs Pazar günü ise yağışlar bölgeyi terk ediyor. Gökyüzünün az bulutlu bir hal alacağı Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde kalmaya devam edecek. Tahmin edilen sıcaklık değerleri İzmir’de 28, Aydın’da 31, Manisa’da ise 30 derece olarak öngörülüyor.

Toz taşınımına dikkat

Rüzgarın hafta sonu boyunca güney ve doğu yönlerden hafif esmesi, kıyı kesimlerde ise zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. Plan yapacak vatandaşların özellikle Cumartesi sabahındaki yerel yağışları ve toz taşınımını dikkate almalarında fayda var.

