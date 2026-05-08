Son Mühür- İzmir’in simge yapılarından biri olan Konak Pier için yeni bir dönemin kapıları aralandı. Yıllardır süren davalar, borç krizleri ve mülkiyet tartışmalarıyla gündemden düşmeyen tarihi AVM, Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi olarak özelleştirme sürecine dahil edildi.

2028’e kadar özelleştirilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, Konak Pier AVM içerisinde yer alan ve aralarında iskelenin de yer aldığı 4 ayrı taşınmaz özelleştirme sürecine dahil edildi.

Bu sürecin yalnızca satışla sınırlı kalmayacağı; kiralama, işletme hakkının devri veya gelir ortaklığı gibi farklı modellerle incelenebileceği belirtiliyor. Hedef ise tüm bu işlemlerin 2028 yılının sonuna kadar bitirilmesi.

Fransız mimarisinden icralık dosyalara

Tasarımının, Eyfel Kulesi’nin mimarı Gustave Eiffel’e ait olduğu bilinen bu tarihi yapı, daha önce gümrük binası ve balık hali olarak kullanılmıştı.

Ancak 1996 yılında başlayan işletme süreciyle beraber önce belediye şirketlerine, sonrasında İzmer A.Ş.’ye devredilen bina, şirketin borçları sebebiyle icralık oldu.

Belediye 25 yıl boyunca pay alamadı

Konak Pier ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri de kamu zararı oldu. 18 bin metrekarelik büyük bir alana sahip taşınmazdan, 25 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi herhangi bir gelir elde edemedi.

Düğüme Türkiye Denizcilik İşletmeleri Çözdü

Uzun yıllar süren hukuki süreç geçtiğimiz günlerde sona erdi. Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ), mülkiyet haklarını tamamen geri aldı. Ocak ayından itibaren AVM içindeki esnaf ve işletmeler, kira bedellerini bizzat TDİ’ye ödemeye başladı.