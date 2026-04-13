İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Vatikan Devlet Başkanı Papa Leo XIV’e yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, yapılan açıklamaların hem dini değerlere hem de barış çağrılarına zarar verdiğini vurguladı.

Sosyal medya paylaşımı kriz yarattı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump’ın kendisini Hazreti İsa’ya benzeterek yaptığı paylaşım ve Papa’ya yönelik sözlerinin uluslararası kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirtti. Özellikle dini figürlerin siyasi tartışmalara dahil edilmesini eleştiren Pezeşkiyan, bu tür söylemlerin toplumlar arası gerilimi artırabileceğine dikkat çekti.

“Barış ve kardeşlik değerlerine zarar veriyor”

Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, Papa’ya yönelik ifadeleri açık bir şekilde kınadı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Papa 14’üncü Leo Hazretleri, büyük İran milleti adına zatıalinize yönelik hakareti kınıyor ve barış ile kardeşlik peygamberi İsa’ya yapılan saygısızlığın özgür insanlar için kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Allah’tan sizin için zafer diliyorum.”

Dini liderlere yönelik söylemler tartışma konusu

Trump’ın söz konusu paylaşımı ve Papa’ya yönelttiği eleştiriler, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, dini liderlerin hedef alınmasının küresel ölçekte diplomatik gerilimleri artırabileceğini ve farklı inanç grupları arasında hassasiyet oluşturabileceğini ifade ediyor.