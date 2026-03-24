ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD istihbaratı Hürmüz Boğazı’nda sualtına yerleştirilmiş çok sayıda mayın tespit etti. Bölgedeki gelişme, küresel enerji güvenliği açısından endişeleri artırdı.

En az 12 mayın tespit edildi

Haberlere göre, adı açıklanmayan üst düzey ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre Hürmüz Boğazı’nda en az 12 sualtı mayını belirlendi. Stratejik öneme sahip boğazda tespit edilen bu mayınların, deniz trafiği açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

İran yapımı mayın iddiası

ABD kaynaklı haberlerde, söz konusu mayınların İran üretimi olduğu öne sürüldü. Mayınların “Maham 3” ve “Maham 7 Limpet” tipi olduğu iddia edilirken, bu sistemlerin gelişmiş sensör teknolojilerine sahip olduğu belirtildi.

Temassız algılama özelliği dikkat çekiyor

“Maham 3” tipi mayınların, manyetik ve akustik sensörler aracılığıyla fiziksel temas olmadan hedefleri algılayabildiği ifade ediliyor. Bu özelliği sayesinde gemilere yaklaşmadan aktive olabilen sistemlerin, deniz güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendiriliyor.

“Yapışkan mayın” sistemi öne çıkıyor

“Maham 7 Limpet” olarak bilinen sistem ise “yapışkan mayın” olarak tanımlanıyor. Deniz tabanına yerleştirilen ve tespiti oldukça zor olan bu mayınların, yüksek patlayıcı içerdiği belirtiliyor.

Ayrıca bu sistemlerin, akustik ve üç eksenli manyetik sensör kombinasyonu ile çevresindeki gemileri algılayabildiği ifade ediliyor.

Küresel ticaret için kritik nokta

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek güvenlik riskleri, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebiliyor.

Bölgedeki gerilim artıyor

Söz konusu iddialar, Orta Doğu’da devam eden gerilimin deniz güvenliği boyutuna taşındığını gösteriyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir kriz senaryosunun uluslararası ticaret ve enerji arzı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Haberlere ilişkin taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmezken, gelişmelerin yakından takip edildiği ve bölgedeki güvenlik durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.