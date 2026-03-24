CHP’nin Muğla 20. Dönem Milletvekili Zeki Çakıroğlu, Milas’taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında yaşamını yitirdi. Çakıroğlu’nun ani ölümü, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Ofisinde rahatsızlandı

Edinilen bilgilere göre, Zeki Çakıroğlu Milas’taki ofisinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Bir süre sonra baygın halde bulunması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Çakıroğlu, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Çakıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu’nun vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Siyaset ve hukuk alanında uzun yıllar görev yaptı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çakıroğlu, uzun yıllar Milas’ta avukatlık yaptı. Yerel yönetimlerde de aktif rol üstlenen Çakıroğlu, belediye meclis üyeliği görevinde bulundu.

Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden Muğla milletvekili seçilen Çakıroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı.

Bölgede sevilen bir isimdi

Hem siyasi hem de sosyal çevresiyle tanınan Zeki Çakıroğlu’nun vefatı, Milas ve Muğla’da geniş yankı uyandırdı. Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan Çakıroğlu’nun, bölge halkı tarafından sevilen bir isim olduğu ifade edildi.

Taziye mesajları peş peşe geldi

Acı haberin ardından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da Çakıroğlu’nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Sevenleri yasa boğuldu

Zeki Çakıroğlu’nun ani vefatı, siyaset ve hukuk camiasında derin üzüntüye neden oldu. Cenaze programına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.