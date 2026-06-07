A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası dev sahnesine çıkmadan önceki son ciddi sınavında Venezuela’yı 2-1 mağlup etti. Miami’deki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milliler, zorlu hava şartlarına ve suni çime rağmen geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Karşılaşmada Meksika Futbol Federasyonu’ndan Daniel Quintero düdük çalarken, yardımcılıklarını Jorge Sanchez ve Jessica Morales yaptı.

Türkiye maça Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Arda, Barış Alper ve Deniz 11'i ile başladı.

Miami sıcağı ve yapay çim şoku

Mücadele oldukça düşük bir tempoda ve karşılıklı faullerle başladı. Miami’deki yoğun nem ve suni çim zemin, millilerin top kontrolünü ve oyun kurmasını ilk bölümlerde ciddi şekilde zorlaştırdı. Fırsatı değerlendiren Venezuela, 13. dakikada Mendoza’nın şık golüyle öne geçti. Erken gelen bu gol Ay-yıldızlı ekibi uyandırdı.

Su molasından sonra milliler sahaya ağırlığını koydu. Yan toplarla rakip kaleyi ablukaya alan Türkiye, aradığı golü devre bitmeden buldu. 44. dakikada Arda Güler’in kullandığı korner doğrudan direkten döndü. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.

Yunus Akgün sahneye çıktı

İkinci yarıya ön alan presiyle agresif bir giriş yapan milliler, baskının meyvesini çabuk topladı. 54. dakikada Arda Güler’in şık pasıyla ceza sahası dışında buluşan Yunus Akgün, sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Contreras’ı avladı ve Türkiye’yi 2-1 öne geçirdi. Takım bu golden sonra da hız kesmedi.

78'de Eren'in ortasında Kerem Aktürkoğlu gole çok yaklaştı ancak kaleci son anda topu çeldi. 86'da ise Hakan Çalhanoğlu'nun köşe vuruşuna iyi yükselen Mert Müldür'ün kafası az farkla auta çıktı. Kalan sürede skor değişmedi ve milliler turnuva öncesi moral depoladı.

Montella’nın yapbozu ve Kaptan Zeki

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçına göre radikal bir kararla ilk 11’de tam 7 değişiklik yaptı. İtalyan çalıştırıcı; Altay, Mert, Çağlar, Salih, Oğuz, Yunus ve Can'ın yerlerine; Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Arda ve Barış Alper’e şans verdi. Deneyimli teknik adamın turnuva öncesi tüm alternatifleri görme isteği dikkat çekti.

Gecenin en özel anlarından birini ise Zeki Çelik yaşadı. Tecrübeli sağ bek, ay-yıldızlı formayla çıktığı 61. maçında kariyerinde ilk kez sahaya kaptan olarak adım attı.

Kerem Aktürkoğlu sahalara döndü

Riva kampında yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Kerem Aktürkoğlu, sahalara tamamen döndüğünün sinyalini verdi. Sakatlığı sonrası kademeli olarak takıma katılan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, müsabakanın 62. dakikasında Deniz Gül’ün yerine oyuna dahil olarak Dünya Kupası öncesi hazır olduğunu kanıtladı.

