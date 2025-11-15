Son Mühür / Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye, sahasında ağırladığı Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bursa’da Timsah Arena’da oynanan karşılaşmada millilere üç puanı getiren goller, bu maçta 102'nci kez milli formayı terletmeye hak kazanan Hakan Çalhanoğlu’nun şık vuruşu ve Chernev’in kendi kalesine gönderdiği top oldu. Bu sonuçla puanını 12’ye yükselten ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası için play-off oynama hakkını garantilemiş oldu.

Bulgaristan'ın sıkıntısı devam ediyor

Bulgaristan ise turnuvadaki beşinci maçından da puansız ayrılarak grupta sıkıntılı sürecini sürdürdü.