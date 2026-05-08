Ben Fero İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşıyor. Daha spesifik adresi ise Güzelbahçe'ye bağlı Yaka Mahallesi. Sanatçının bu mahalle ile bağı, ilçenin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Güzelbahçe Belediyesi'nin geçmişte yaptığı bir paylaşımda, Ben Fero "Yaka Mahallesi sakinlerinden" sözleriyle anıldı. Sanatçının "Mahallemiz Esmer" şarkısının klibi de yine Güzelbahçe sınırları içinde çekildi.

Ben Fero neden İzmir'i tercih ediyor?

Ailesi 1994 yılında Almanya'dan dönerek İzmir'e yerleşince hayatı bu şehirde şekillendi. Ferhat Yılmaz, çocukluk ve ergenlik yıllarını burada geçirdi. Üniversite eğitimi için 2009-2014 arasında İstanbul'a taşındı, Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Mezuniyetin ardından yeniden İzmir'e döndü ve bir daha buradan ayrılmadı. Sanatçı, müzik kariyerinin parlak günlerine rağmen İstanbul'a taşınmayı tercih etmedi.

Güzelbahçe, İzmir'in batı tarafında, Urla yolu üzerinde sakin yaşamıyla bilinen bir ilçe. Ege denizine yakınlığı, ormanlık alanları ve görece düşük yapılaşma yoğunluğu sayesinde kalabalık şehir merkezinden uzak durmak isteyen birçok ünlü ismin tercih ettiği bir bölge. Ben Fero da röportajlarında doğa ile iç içe yaşamayı sevdiğini söylüyor.

Ben Fero kimdir?

Gerçek adı Ferhat Yılmaz olan sanatçı, 25 Şubat 1991'de Almanya'nın Bonn şehrinde dünyaya geldi. Babası Trabzonlu, annesi Sivaslı. Ailesiyle birlikte 1994 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı. 8 yaşındayken Tupac Shakur dinleyerek rap müziğiyle tanıştı. Üniversite ve askerlik dönemi nedeniyle hobilerine ara verdi. Profesyonel müzik kariyerine başlamadan önce İzmir'de bir özel firmada satış müdürü olarak çalıştı.

İlk profesyonel parçası "Mahallemiz Esmer", 2018 yılında yayınlandı. Aynı yıl çıkardığı "3 2 1" parçası, Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkı listesinin zirvesine yerleşti. 2019'da çıkardığı "Orman Kanunları" albümü ile rap sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. Türk pop kültürüne yaptığı göndermelerle dikkat çeken sanatçının "Demet Akalın", "Biladerim İçin", "Babafingo" ve "Kimlerdensin" gibi parçaları, dinlenme rekorları kırdı.

Ben Fero'nun İzmir bağı klipte de görünüyor

Sanatçının Maho G ile birlikte yaptığı "İzmir'in Ateşi" parçası, hem isim hem içerik olarak şehre bağlılığını gösteriyor. Sıkı bir Göztepe taraftarı olan Ben Fero, sosyal medya paylaşımlarında da İzmir kültürünü öne çıkaran isimlerden. Boyu 1,77 cm, kilosu ise 68. Spor tutkusuyla da bilinen rapçi, fitness ve basketbol gibi aktiviteleri günlük rutininin parçası haline getirmiş durumda.