Bankaların emekli maaş müşterilerini kapma yarışı, mayıs ayında yepyeni fırsatlarla hız kesmeden sürüyor. 4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler için hazırlanan yeni kampanyalar, sadece nakit ödemelerle sınırlı kalmıyor; faizsiz kredi, fatura talimatı ve referans ödülleriyle devasa paketlere dönüşüyor. Maaş aralıklarına göre şekillenen bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar, şubelerin yanı sıra dijital kanallara akın ediyor. Herkes kendi bütçesine en uygun seçeneği bulmak için "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2026 MAYIS AYINDA NE KADAR?

TEB, maaşını üç yıl boyunca bankasından alma sözü veren emeklilere toplamda 21 bin TL'ye varan nakit ödeme yapıyor. Banka, 12 bin TL'ye varan ana promosyonun yanına, ek koşulların yerine getirilmesiyle 9 bin TL daha ilave ediyor.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ KAÇ TL?

Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre ödeme yapıyor. Her iki banka da 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasına 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriyor. Ziraat Bankası ayrıca 10 bin TL altı maaşlar için 5 bin TL ödüyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE KADAR ÖDÜYOR?

QNB, 22 Nisan 2026 itibarıyla maaşını taşıyanlara 20 bin TL'ye varan ödeme yapıyor. Aylık maaşı 10 bin TL'ye kadar olanlar 8 bin 500 TL, 10 bin ile 15 bin TL arasındakiler 13 bin 500 TL, 15 bin ile 20 bin TL arasındakiler 16 bin 500 TL ve 20 bin TL üzeri alanlar tam 20 bin TL promosyon kazanıyor.

İŞ BANKASI EMEKLİLERE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR ARASINDA MI?

İş Bankası, 15 bin TL'ye varan nakit ödemeye ek olarak sunduğu 10 bin TL ilave ödülle toplam promosyonu 25 bin TL'ye çıkarıyor. Üstelik banka, emekli müşterilerine aidatsız kredi kartı, ücretsiz para transferi ve diğer ATM'lerden ücretsiz nakit çekim gibi cazip bankacılık ayrıcalıkları da sunuyor.

ŞEKERBANK VE KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI NELER?

Şekerbank, maaş dilimlerine göre çeşitli ürün kullanım avantajlarını da işin içine katarak toplam promosyon tutarını 27 bin 500 TL'ye kadar yükseltiyor. Aynı şekilde Kuveyt Türk de emeklilere 24 bin TL ana promosyon sunarken, kredi kartı ve otomatik fatura gibi ek koşullarla bu rakamı 27 bin 500 TL seviyesine taşıyor.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI NE KADAR?

Türkiye Finans, emeklilere 27 bin TL'ye kadar nakit ve bonus avantajı sağlıyor. Banka, kendisine yeni emekli müşteri getirenlere verdiği 5 bin TL'lik ek nakit ödülle birlikte toplam faydayı 32 bin TL'ye ulaştırıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI NE KADAR, ŞARTLARI NELER?

Mayıs ayının en dikkat çeken paketlerinden birini Akbank sunuyor. Banka, 20 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanında, fatura talimatlarına 2 bin 500 TL ve davet koduyla getirilen her yakın için 10 bin TL olmak üzere toplamda 32 bin 500 TL nakit ödül fırsatı yaratıyor. Yüzde sıfır faizli 50 bin TL kredi imkanı ve indirimli sigorta hizmetleriyle birlikte toplam fayda paketi 82 bin 500 TL'yi buluyor.

DENİZBANK VE GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU KAÇ TL OLDU?

DenizBank, 12 bin TL standart promosyonu, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve fatura talimatı gibi şartlarla 15 bin TL daha artırarak toplamda 27 bin TL'ye çıkarıyor. Garanti BBVA ise 15 bin TL'ye varan ana ödemesine; harcama sözü, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi şartlarla 10 bin TL ek bonus ekliyor ve toplam rakamı 25 bin TL'ye ulaştırıyor.