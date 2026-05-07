Son Mühür - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Fatih Atik: ''Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak''

Gazeteci Fatih Atik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam Ankara’da Burcu Köksal ile görüştüğünü iddia etti. Atik’in aktardığına göre Köksal, 13 Mayıs Çarşamba günü resmen AK Parti’ye katılacak. Köksal’a parti rozetinin ise AK Parti’nin TBMM’de düzenlenecek grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı öne sürüldü. Atik ayrıca, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ile bazı isimlerin de aynı gün AK Parti saflarına katılacağını ileri sürdü.

''Burcu Hanım Salı ya da Çarşamba günü AK Parti'ye katılacak''

Öte yandan, kendisi üzerinden tehdit edildiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal da açıklamalarda bulundu. tv100’e konuşan gazeteci Barış Yarkadaş’a değerlendirmede bulunan Yasin Köksal, Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğrulayarak, "Burcu Hanım'ın kendi tercihi. Burcu Hanım Salı ya da Çarşamba günü AK Parti İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye geçecek" ifadelerini kullandı.

Tehdit edildi mi?

Eşinin siyasetçi kimliği nedeniyle gazetecilik mesleğini sürdüremediğini ve şu anda hayvancılıkla uğraştığını belirten Yasin Köksal, Burcu Köksal'ın kendisi üzerinden tehdit edildiği yönündeki iddiaları, "Bizi kimse tehdit edemez" sözleriyle reddetti. Yasin Köksal ayrıca, eşi olarak Burcu Köksal'ın yanında durmasının kendi sorumluluğu olduğunu ifade etti. 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Yasin Köksal, hakkında yürütülen bir soruşturma bulunduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Yarkadaş'ın "Yasin Köksal, sizin hakkınızda soruşturma olduğu yönünde iddialar var. "Bu iddialardan kurtulmak için mi AK Parti'ye geçmek istiyorsunuz?" diye sordum. O da, "Benimle ilgili hiçbir soruşturma yoktur. Ben zaten aktif siyasetin içinde değilim. Belediyede hiçbir görevim yok. Belediye çalışanı da değilim. Koyun yetiştiriciliği yapıyorum." ifadelerini kullandı. Yarkadaş sözlerine şu şekilde devam etti: '2Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar eski gençlik kolları yöneticilerinden biri seçim öncesi belediye meclis üyesi olmak istedi. Fakat Burcu Hanım bu kişiyi siyaseten yeterli bulmadı ve listesine yazmadı. Ve dolayısıyla listesine koymadı. Fakat dedi, bu kişinin bir türlü hırsları bitmek bilmedi. Bu sefer dedi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin Yüntaş diye bir şirketi var. Bu Yüntaş'ın hukuk müşaviri olmak istedi.'' ''Reddedince iddialar başladı'' ''Burcu Hanım, bunu da reddedince benimle ilgili iddialar bundan sonra başladı. Güya dedi Yasin Köksal, ben aslında belediyede hiçbir görevim olmamasına rağmen güya bir yerden rüşvet istemişim ve demişim ki, bu parayı belediyenin resmi hesabına yatırın, ben oradan çekeceğim."