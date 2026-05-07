Son Mühür - AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100’e yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Köksal, “İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum” ifadelerini kullandı.

CHP’den AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, Burcu Köksal ilk kez tv100’e konuştu. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Köksal’ın açıklamalarını tv100 ekranlarında yayınlanan “Başak Şengül ile Doğru Yorum” programında kamuoyuyla paylaştı. Kelkitlioğlu’nun aktardığına göre Köksal, süreç hakkında ayrıntılı konuşmak istemediğini ifade ederken, kullandığı ifadeler kulislerde konuşulan iddiaları doğrular nitelikteydi.

Köksal’ın açıklamalarında şu sözler yer aldı:

"Tüm Türkiye her şeyi öğrendi" sözleri ile dedikoduların gerçek olduğunu üstü kapalı doğruladı. “Ben bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum.”

''Ama CHP beni çok yordu...''

Burcu Köksal, yaptığı açıklamada önceliğinin Afyonkarahisar’a hizmet etmek olduğunu belirterek, “Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmektir benim çabam. Ama CHP beni çok yordu” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da Burcu Köksal’ın yaşadığı kırgınlıkların nedenlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yarkadaş, Köksal’ın kendisine, “CHP üyeleri bana küfür etti ancak buna rağmen hiçbir işlem yapılmadı” dediğini aktardı.

Yarkadaş son olarak şunları söyledi:

“Burcu Köksal arkadaşıma konuştu. ‘Bana ve aileme özellikle sosyal medyada CHP üyesi olduğunu bildiğim kişiler tarafından hakaretlerde bulunuldu. Bunların hepsini toparladım ve CHP’nin ilgili disiplin kurullarına yolladım. Buna rağmen CHP üyelerine herhangi bir işlem yapılmadı. Üstelik bu kişiler savunmalarını verirken o küfürlerin arkasında olduklarını açıkça beyan ettiler. Bu dosya herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldı, bu beni çok kırdı. Bu kişiler sosyal medyadaki hakaretlerine hala devam ediyorlar.’ dedi.”