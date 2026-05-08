İzmir'in sahilleri, sadece tatilciler için değil günübirlik kaçamaklar yapan İzmirliler için de ayrı bir önem taşıyor. Şehir merkezine yarım saat ile bir buçuk saat arası mesafede onlarca farklı plaj seçeneği var. Aile dostu sığ kıyılardan rüzgar sörfü için ideal noktalara, kamp tutkunlarına hitap eden el değmemiş koylardan beach club düşkünlerine yönelik lüks tesislere kadar her bütçeye ve her tarza uygun bir alternatif bulmak mümkün.

Çeşme ve Alaçatı sahilleri

Çeşme, İzmir sahilleri denilince ilk akla gelen ilçe. Altınkum Plajı, ipeksi sarı kumu ve sığ turkuaz suyuyla çocuklu aileler için ideal. Ilıca Plajı'nın üç kilometreye yakın sahil şeridi, denizin altından çıkan termal sularıyla birleşince eşsiz bir manzara sunuyor. Pırlanta Plajı ise sürekli esen rüzgarı sayesinde rüzgar ve uçurtma sörfçülerinin gözdesi. Boyalık, Şifne ve Dalyan da Çeşme'nin sevilen halk plajları arasında.

Urla, Seferihisar ve Sığacık çevresi

Urla'nın kıyıları, sakin koy arayanlar için biçilmiş kaftan. Demircili Koyu, akvaryumu andıran şeffaf suyu ve kayalık yapısıyla dalış meraklılarını ağırlıyor. Çeşmealtı, halka açık iskeleleriyle ucuz bir kaçamak fırsatı sunuyor. Yassıca Ada ise küçük bir vapur yolculuğuyla ulaşılabilen alternatif bir rota. Seferihisar tarafında Sığacık'taki Akkum Plajı, mavi bayraklı sahili ve berrak deniziyle bölgenin yıldızı. Yakınındaki Akarca, Teos Antik Kenti'ne komşuluğuyla denizi tarihle harmanlıyor.

Foça, Dikili ve Karaburun

Foça'nın Mersinaki Koyu, zeytin ağaçları arasında saklı turkuaz suyu ve hem işletmeli hem işletmesiz alanlarıyla farklı zevklere hitap ediyor. Dikili'de Bademli Köyü çevresindeki Pissa, Killik ve Kayra plajları, doğa tutkunları için ideal. Yalnızca tekneyle ulaşılan Zindancık ve Kalem Adası koyları ise Türkiye'nin en bakir noktaları arasında gösteriliyor. Karaburun ve Mordoğan ise henüz turizm akışına teslim olmamış sessiz cepleriyle dikkat çekiyor. Ayıbalığı Koyu ve Ardıç Plajı bu bölgenin en sevilen noktaları.

Şehir merkezine yakın seçenekler

Uzaklara gitmek istemeyenler için Güzelbahçe sahilleri pratik bir kaçamak. Halk otobüsleriyle bile ulaşmak mümkün. Selçuk tarafındaki Pamucak Plajı ile Menderes'e bağlı Gümüldür ve Özdere'nin Çukuraltı Halk Plajı da merkez sakinlerinin sık tercih ettiği adresler arasında.